Nicolae Ciucă, fără număr de la manelistul Dani Mocanu! Ce a ajuns candidatura pentru președinția României: s-a lansat ”maneaua Generalului”. Exclusiv

Dani Mocanu, unul dintre cei mai de succes dar și mai controversați cântăreți de manele din România, dă un ton lăutăresc campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Cu doar câteva zile înainte de alegeri, candidatul liberal Nicolae Ciucă s-a ales cu un imn personal, care îi slăvește realizările de pe front.

De la regele Youtube-ului pentru generalul candidat: zeci de mii de vizualizări chiar înainte de campanie

”Omul care nu s-a gândit la viața lui atunci când a fost nevoie să-i apere țara”, îl caracterizează Dani Mocanu pe Nicolae Ciucă, în debutul piesei care a reușit să strângă mai bine de 35.000 de vizionări în prima oră de la lansare pe Youtube.

Nici nu e de mirare, pentru că Dani Mocanu este considerat ”regele youtube-ului”, iar piesele sale ajung întotdeauna la câteva milioane de ascultători. în cazul de față, mesajul manelistului este că cei care ”se iau cu generalul” n-au minte și că în curând Ciucă ”va fi președinte”.

Clipul piesei îl arată pe manelist , aflat într-o fotografie în planul secund, cu steagul României și cel NATO pe fundal. Apoi, pe ecran se derulează imagini din teatrele de operațiuni la care a participat actualul candidat și se încheie cu motto-ul de campanie și titlul cărții lui Nicolae Ciucă, ”În slujba țării”.

FANATIK l-a abordat pe Dani Mocanu și l-a întrebat cum a ajuns să cânte pentru Nicolae Ciucă, așa cum făcea, odinioară, Guță pentru Băsescu. Surprinzător, manelistul declară că a făcut această piesă ”din dragoste pentru Brătieni”, fondatorii Partidului Național Liberal. El mai susține că nu a luat bani de la actualul PNL, pentru că ”ar fi ilegal”.

Dani Mocanu: ”Nu-l cunosc pe domnul Ciucă, eu nu fac ilegalități”

FANATIK: Salut, Dani. Cum ai ajuns să cânți pentru PNL?

Ideea este în felul următor: eu sunt născut și crescut în Ștefănești, Argeș, acolo unde s-a înființat Partidul Național Liberal de către frații Brătieni. Melodia am făcut-o din propria inițiativă, iubindu-mi orașul în care m-am născut și am crescut. Eu am ales să fac treaba asta. Nu-l cunosc pe domnul Ciucă, n-am legături personale cu omul și sper să nu-l deranjeze melodie.

Deci nu e un proiect realizat cu cei de la PNL? Acum suntem în campanie și se poate interpreta ușor acest lucru.

Ar fi ilegal ceea ce spui tu. Eu sunt foarte atent la pașii pe care-i fac în viață, nu-mi permit să fac ilegalități. Interesează-te și ai să vezi (că e ilegal, n.r.). Repet, sunt născut în orașul în care Brătienii au înființat PNL-ul și am simțit eu să fac proiectul ăsta din propria mea inițiativă.

Să înțeleg că ești liberal, că ai o opțiune politică și e îndreptată spre liberalism…

Nu am o opțiune politică, însă mi-a plăcut istoria fraților Brătieni și am simțit să fac treaba asta.

Totuși, este campanie electorală și este un imn dedicat unui candidat. Poate fi interpretat ca un ajutor oferit acestuia…

Sub nicio formă. Există și un disclaimer postat, că acesta este un act artistic și trebuie tratat ca atare, doresc ca publicul larg să nu fie influențat de materialul meu, în alegerile prezidențiale. Am specificat treaba asta și cred că s-a înțeles destul de clar.

”Clipul este inițiativa mea, eu îi iubesc pe frații Brătieni”

Am observat că în videoclip s-au folosit imagini folosite de cei de la PNL, inclusiv numele cărții lui Nicolae Ciucă. Versurile sunt neobișnuite pentru o piesă de-a ta…

Atât timp cât avem libera exprimare și specificăm faptul că este vorba doar despre un act artistic, putem chiar și să înjurăm pe melodie, așa cum a făcut și BUG Mafia. Ideea este că trebuie specificat faptul că este un pamflet sau act artistic, ceea ce s-a și întâmplat în cazul meu. Iar referitor la imaginile folosite: sunt imagini preluate din mediul online, care deja erau publicate. Așa că dacă noi am fi comis o infracțiune, înseamnă că a fost comisă înainte de către Google. Ceea ce nu cred.

Nu era vorba de infracțiune. Era vorba de unele lucruri de care ai putea fi acuzat, și cu siguranță vor fi discuții pe tema asta…

Eu am fost foarte atent să nu am probleme. Era o problemă dacă eu îmbrăcam o haină oficială, dacă cineva din clipul meu avea o haină oficială a armatei sau a poliției.

În concluzie, tu spui că nu există cineva care să fi venit de la PNL și care să-ți fi pus la dispoziție anumite materiale și tu să fi lucrat pe ele.

Asta ar fi însemnat ca cei de la PNL să încalce legea. Nici eu n-aș fi acceptat să-mi spună cineva să fac o melodie. Ar fi însemnat să particip și eu la această încălcare a legii, s-o numim așa. Este inițiativa mea, ți-am explicat și motivul pentru care am făcut-o. Sunt din Ștefănești și îi iubesc pe frații Brătieni, chiar dacă nici nu eram eu născut când au murit ei. Dar am apucat să le cunosc istoria și am fost atras de povestea lor.

Problemele penale ale lui Dani Mocanu

, județul Argeș. În tinerețe, el a jucat fotbal la echipa de juniori a FC Argeș Pitești și a celor de la FCSB. Pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o în timpul liceului, când a fost încurajat de profesoara de muzică Maria Cosmescu de la Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” din Pitești.

A debutat în muzică în anul 2014 și de atunci domină topurile, fiind considerat unul dintre cei mai influenți maneliști din România. În paralel cu succesul în muzică, Mocanu este cunscut și pentru problemele sale cu legea:

În urmă cu câțiva ani, numele lui a apărut într-un dosar DIICOT de proxenetism, când a fost acuzat că a făcut parte dintr-un grup infracțional care a trimis mai multe fete să se protitueze în Marea Britanie și Irlanda.

În 2020, el a fost trimis în judecată pentru incitare la violență asupra femeilor și discriminare. Totul a pornit de la un clip în care manelistul ținea o femeie în lesă.

Tot în 2020, pe numele lui Dani Mocanu a fost deschis un dosar penal pentru cruzime împotriva animalelor, după ce în clipul său a apărut alături de un leu ce părea vizibil rănit și subnutrit.

În vara anului 2022, Dani Mocanu și unul dintre frații lui au fost puși sub acuzare pentru tentativă de omor, după un scandal care a avut loc într-o benzinărie din Pitești.

Versuri: Dani Mocanu – Generalul Nicolae Ciucă

De la mine, Dani Mocanu, dedic această melodie pentru dom’ președinte Ni-co-la-e Ciu-căăă, omul care nu s-a gândit la viața lui atunci când a fost nevoie să-și apere țara. Să vă luați cu generalul, n-aveți minte? În curând o să vă fiu președinte Pe buletinul de vot eu nu am rival Nicolae Ciucă, general Singurul dintre generali decorat de americani A apărat România și și-a făcut datoria Dom’ președinte are patru stele pe umăr Soldați ca voi îi am la mână, pot să-i număr Ăsta e un mare hit pentru generalu’ De la cetățean Dani Mocanu