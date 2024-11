Nicolae Ciucă insistă ca Marcel Ciolacu să-și dea demisia în cazul Nordis. „Este absolut evident că am fost mințiți”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a explicat, marți seară, de ce a cerut demisia premierului Marcel Ciolacu, după dezvăluirile de presă privind închirierea unui avion de către compania Nordis cu care acesta s-a deplasat la Nisa, împreună cu alți lideri PSD.

Nicolae Ciucă: „Este absolut evident că am fost mințiți”

Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidat la de duminică, a reiterat, marți seara, motivul pentru care a cerut demisia președintelui și contracandidatul său, Marcel Ciolacu, după dezvăluirile din presă despre chestiunea închirierii unui avion privat de către compania Nordis, cu care Ciolacu a călătorit în Franța, alături de mai mulți fruntași social-democrați.

„La început, sincer să vă spun, am această bună cuviință prin care să acord oricui prezumția de nevinovăție. Și nu m-ați auzit să vorbesc despre Nordis până când au apărut acele documente de la colegii dumneavoastră din presă. Este absolut evident că am fost mințiți. Adică nu poți să vii să spun că nu am fost, după care spui aș fi fost, după care spui că am fost să văd un circuit de formula 1, și nici nu a fost un avion privat…Nu e corect față de români.

Dumneavoastră cetățean, dacă eu aș veni în fața dumneavoastră și v-aș spune una acum, una mai târziu, nu recunosc ce am spus acum trei zile, ar fi corect?. Important este ca în acest demers, și de aceea am cerut demisia, să nu ne păcălim, nu suntem copii”, a declarat Nicolae Ciucă la Digi 24.

Comisie de anchetă în cazul Nordis

Totodată, liderul PNL a mai spus că s-a întâlnit în aceeași zi cu reprezentanții celor despre care spune că au fost păgubiți de dezvoltatorul Nordis și că a solicitat Camerei Deputaților să o comisie pentru analizarea acestei situații, despre care a spus că este „un caz clasic de înșelătorie”.

„Consider că demersul pe care l-am iniţiat pentru constituirea unei comisii de anchetă la nivelul Parlamentului ar trebui să intre cât mai rapid în funcţiune ca aceşti oameni (…) să poată să dea detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo (…). În această după-amiază voi solicita şi Camerei Deputaţilor să se reunească Birourile Permanente Reunite pentru constituirea comisiei”, a spus președintele PNL

„Este important, în primul rând, să se soluţioneze acest caz, în al doilea rând să fie un exemplu prin care cetăţenii să nu mai cadă în astfel de capcane. În al treilea rând, şi cel mai important, să se modifice urgent legislaţia pentru a nu mai permite astfel de scheme de înşelătorie”, a adăugat Nicolae Ciucă.