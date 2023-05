Nicolae Ciucă își depune mandatul: „Până luni voi lua o decizie dacă voi rămâne în Guvern”

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri, în cadrul unui eveniment organizat la Vila Florica, din județul Argeș, că , așa cum prevede calendarul: ”Aşa cum am menţionat de fiecare dată, vineri este ziua în care, conform calendarului, îmi voi depune mandatul”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă va decide, până luni, dacă va rămâne în Guvern

Cu privire la posibilitatea de a rămâne în Guvern, premierul Nicolae Ciucă a spus că urmează să ia o decizie, în acest sens, după ziua de vineri, hotărâre care va fi anunțată în următoarele zile, cel mai probabil până luni, anunță prim-ministrul.

ADVERTISEMENT

„Se consumă ziua de vineri şi voi lua o decizie. Până luni voi lua o decizie. Există în momentul de faţă discuţii, negocieri, astfel încât fie există varianta protocolului fie negocieri şi reasumare de ministere la nivelul fiecărui partid. Ştiţi foarte bine cum se fac astfel de negocieri, modul în care se asumă fiecare minister are o anumită procedură, după care se negociază pe fiecare minister în parte.Este normal să existe o ierarhizare în funcţie de ponderea fiecărui partid în Parlament şi în coaliţie”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Lucian Bode, la 148 de ani de la înființarea PNL: „Am deblocat marile proiecte de infrastructură”

Premierul Nicolae Ciucă se află, miercuri, alături de ministrul de Interne și secretar general al PNL, Lucian Bode, la fostul conac al familiei Brătianu, devenit acum Muzeul Național Brătianu, pentru a marca cei 148 de ani de la înființarea formațiunii politice.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Cu acest prilej, liberalii s-au reunit în județul Argeș, sărbătorind această zi cu o însemnătate deosebită pentru partid. La evenimentul festiv, care a început la ora 09:00, participă și alți lideri politici liberali.

De asemenea, , în cadrul căreia a vorbit despre activitatea guvernului PNL, susținând că datorită acesteia au fost „deblocate marile proiecte de infrastructură.”

ADVERTISEMENT

„Atuurile guvernării liberale sunt evidente. Am ţinut echilibru în coaliţie asigurând stabilitatea ţării şi o vom face şi în continuare. Am impus o viziune economică sănătoasă, axată pe investiţii, până şi partenerii de coaliţie încep să şi-o asume. Am deblocat marile proiecte de infrastructură. PNL a deschis un proces fără precedent în ultimele decenii de dezvoltare a infrastructurii.

Acesta a fost declicul care va schimba din temelii România în bine. Am fost şi suntem în avangarda modernizării cu administraţiile locale performante. Modelul pe care îl aplică acum Guvernul României şi pe care vom veghea să îl aplice şi alţii este modelul administraţiilor locale liberale”, a transmis Lucian Bode.

ADVERTISEMENT

PNL avea programat, miercuri după-amiaza, încă un eveniment la Sala Sporturilor din Pitești. Însă, liberalii au decis să îl anuleze, precizând că trebuie să se concentreze pe „soluționarea grevei din educație”.