Nicolae Ciucă, la ședința PNL: ”Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine”

Luni, în Capitală, Nicolae Ciucă a avut o ședință informală la PNL cu liderii din teritoriu. Printre subiectele abordate au fost modul în care s-a guvernat și perspectivele legate de viitoarea rotație de la vârful Executivului.

Nicolae Ciucă, către colegii din PNL: ”Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine”

În mai puțin de o lună, . După mai puțin de doi ani de mandat, liderul liberalilor face un scurt bilanț și le spune colegilor săi că își asumă orice greșeală pe timpul guvernării. În același timp, acesta subliniază că nu își va asuma niciodată că nu a guvernat bine.

”Îmi asum orice greşeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reuşit o guvernare stabilă timp de un an şi jumătate, am evitat criza şi am recâştigat credibilitatea în faţa partenerilor externi”, le-a spus preşedintele PNL liderilor din teritoriu veniţi la Bucureşti pentru şedinţa conducerii partidului de marţi, 16 mai, notează .

În același timp, primul-ministru încă în exercițiu le-a cerut liberalilor să schimbe perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Ciucă le cere colegilor să se gândească la cetăţenii României şi la aşteptările lor și ”de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid”.

În același mesaj, premierul a mai afirmat că rocada guvernamentală este ”o responsabilitate faţă de ţară”. ”Ce vrem să facem? Intrăm într-un proiect de ţară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam să luăm ministerele cu cei mai mulţi bani? Intrăm ca o echipă sau nu?”, le-a mai transmis liderul PNL președinților de filiale.

Marcel Ciolacu, viitorul premier: ”Rotaţia guvernamentală se va produce fără scandaluri sau crize politice”

Tot în debutul acestei săptămâni, președintele PSD, se va produce fără “scandaluri sau crize politice”. Viitorul premier afirmă că România nu îşi mai permite nici măcar o zi pierdută cu conflicte politice.

”Suntem într-un moment nemaiîntâlnit în politică şi administraţie în România, înaintea unei rotaţii guvernamentale stabilite de PSD şi PNL acum un an şi jumătate.

Este ceva cu totul nou în politica românească. Un moment care părea atât de complicat, dar care, în ciuda tuturor scepticilor de serviciu, se va produce firesc. Fără scandaluri sau crize politice.

Atât eu, cât şi preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, ne-am propus să abordăm cu maximă responsabilitate acest moment. România nu îşi mai permite nici măcar o zi pierdută cu conflicte politice. Suntem contra cronometru cu PNRR, având un termen de implementare până în anul 2026“, a afirmat Ciolacu, luni.