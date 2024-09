Nicolae Ciucă: ”Nu cred că în următoarele trei luni de zile nu suntem în măsură să asigurăm guvernarea”

a declarat miercuri seară că în ultima vreme au apărut foarte multe întrebări legate de menținerea coaliție de guvernare.

”Nu cred că în următoarele trei luni de zile nu suntem în măsură să asigurăm guvernarea”

Liberalul a subliniat că în ciuda faptului că președinții celor două partide din coaliție vor candida la alegerile prezidențiale, PSD și PNL

”Sunt foarte multe înterebări, dacă se menţine coaliţia, ţinând cont că atât subsemnatul, cât şi Marcel Ciolacu vom candida la alegerile prezidenţiale, ne aflăm într-o coaliţie. Am reuşit ca împreună să gestionăm aproape 3 ani de zile tot ceea ce ţine de problematica guvernării, nu cred că în următoarele trei luni de zile nu suntem în măsură să asigurăm guvernarea”, a declarat Nicolae Ciucă la

Nicolae Ciucă a afirmat că atât pe cei din PNL, cât și pe cei din PSD, îi interesează să ducă mai departe angajamentul pe care și l-au luat față de cetățeni.

”Este o chestiune care ţine de cele două mari partide politice, sunt cele două cele mai mari partide politice, lucru care s-a demonstrat şi prin rezultatele obţinute la alegerile locale şi dincolo de această temă a alegerilor prezidenţiale şi parlamentare, pe noi ne interesează să ducem mai departe angajamentul faţă de oameni”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Totodată, președintele PNL a ținut să precizeze faptul că pe români nu îi interesează lupta politică, ci să își ducă liniștiți viețile mai departe.

”Am spus românilor că asigurăm guvernarea, că asigurăm stabilitatea politică, asta vom face până la capăt, dacă nu ne împinge cineva afară de la masă. Pe oameni nu îi interesează atacurile politice, pe oameni îi interesează să îşi ducă liniştiţi viaţa mai departe, să aibă o perspectivă, lucru valabil şi pentru mediul de afaceri”, a transmis liberalul.

Ce spune Nicolae Ciucă despre alianța cu USR

Cât despre alianța cu USR, Nicolae Ciucă a spus că a discutat cu Elena Lasconi și că a lăsat o cale deschisă dialogului, însă nu crede că se mai poate ajunge la un proiect politic comun.

”Am discutat cu doamna Elena Lasconi, am lăsat în continuare cale deschisă dialogului. Până în momentul de faţă nu am primit niciun semnal, nici nu cred că se mai poate întâmpla ceva pentru că am văzut deja cu mult timp în urmă afişele de candidatură la alegerile prezidenţiale. Ca atare, dacă nu reuşim să punem laolaltă efortul comun, pentru un proiect comun”, a menționat Ciucă.

De asemenea, Nicolae Ciucă a adăugat că scenariul unei alianțe cu USR nu a reușit să se finalizeze, după ce Elena Lasconi a vorbit despre igienizarea PNL.