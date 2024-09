Nicolae Ciucă, pus la zid de colegii de arme. “A minţit şi a trădat haina militară! A spus că nu va intra niciodată în politică”

Autobiografia lui Nicolae Ciucă, “Un ostaş în slujba ţării”, suscită uriaşe controverse încă dinainte de lansare, pentru că “fabricarea” carierei candidatului la preşedinţie duce în cele din urmă la însăşi falsificarea istoriei. Asta pentru că Bătălia de la Nassiriya, din aprilie 2004, a fost prezentată drept prima luptă în care a fost implicată o unitate românească, după cel de-al Doilea Război Mondial.

În 2018 Nicolae Ciucă spunea că nu va intra niciodată în politică

Recentele dezvăluiri scoase la iveală de anchetele jurnalistice arată că trebuie să căutăm altă dată şi altă luptă în istoria recentă a României pe care să o considerăm ca fiind prima în care au fost implicaţi militarii noştri, după conflagraţia mondială. Asta pentru că martorii ocularii susţin că batalionul condus de Nicolae Ciucă nu a fost nicidecum parte activă în Bătălia de la Nassiriya, iar rolul generalului a fost mai degrabă unul de spectator.

Simpla prezenţă în zona de conflict, într-o perioadă tulbure în care ştirile de pe frontul irakian erau filtrate şi înfrumuseţate de reporterii agreaţi, i-a permis lui Nicolae Ciucă să-şi clădească o imagine care mai târziu l-a propulsat în elita politică, iar acum generalul se consideră îndreptăţit să candideze pentru funcţia de preşedinte al României.

În două episoade anterioare am prezentat prezentată de generalii italieni sub comanda cărora se aflau trupele româneşti dislocate în Irak, dar şi dezvăluirile unui militar român care povesteşte cu lux de amănunte cum deşi grupul său se afla într-o situaţie disperată nu a primit sprijinul solicitat din partea Scorpionilor Roşii conduşi de Nicolae Ciucă.

Mai mult decât atât, militarul în cauză Nicolae Cremene, consideră că actualul şef al liberalilor şi-a construit cariera pe spatele camarazilor de arme şi acuză lipsa de scrupule a acestuia. “A minţit şi a trădat haina militară. Înainte de a intra în politică a spus că nu va intra niciodată în politică. Eroul de la Nassiriya este o adevărată minciună. O mare, mare minciună”, a spus plin de amărăciune Nicolae Cremene, în ancheta realizată de .

Ciucă afirmă că poliţistul militar care îl acuză nu ştie regulamentele armatei

Solicitat să răspundă acestor acuzaţii, care contrazic imaginea de erou din clipul de prezentare al cărţii, Nicolae Ciucă nu îl contrazice pe , însă consideră că acesta nu este informat şi nu cunoaşte regulamentele militare.

“Este o chestiune care ține doar de reguli de angajare, mandatul misiunii, ca atare îl înțeleg foarte bine, nu avea de unde să știe care sunt regulile de angajare și cum se desfășoară misiunea. Fiecare dintre noi aveam zonele noastre de responsabilitate, foarte, foarte bine puse la punct”, se apără Nicolae Ciucă.

În cadrul materialului realizat de Recorder, poliţistul militar Cremene se arăta dezamăgit şi de faptul că Nicolae Ciucă a profitat de funcţia din armată pentru a-şi croi un drum în politică, acuzându-l direct că a trădat haina militară. De altfel, generalul chiar şi-a încălcat propriul cuvânt, pe care şi l-a dat în 2018.

“Nu voi face politică. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere și îmi va îngădui viitorul să sprijin această instituție (n.r. – Armata). Dar nu dintr-o funcție publică”, spunea Nicolae Ciucă. Un an mai târziu intra în Guvernul Orban ca Ministru al Apărării Naţionale, anul următor era ales ca senator pe listele PNL, în 2021 devenea el însuşi prim-ministru, în 2022 devenea preşedintele liberalilor, iar de anul trecut deţine a doua cea mai înaltă funcţie în statul român, cea de preşedinte al Senatului.

An după an mitul eroului de la Nassiriya a crescut până într-acolo încât omul din spatele său s-a considerat îndreptăţit să candideze la preşedinţia României, însă acest mit s-a risipit acum sub lumina dezvăluirilor jurnalistice, lăsând vederii publicului imaginea unui general acuzat de colegii de arme de lipsă de iniţiativă şi care are de răspuns la multe întrebări. Una dintre ele este de ce nu a dat ordin să fie salvaţi cei 24 de militari români prinşi într-o ambuscadă la doar patru kilometri de tabăra sa.