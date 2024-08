Nicolae Ciucă va alege un liberal cu nume pentru a fi premier în 2024, după alegerile prezidențiale. Ce variante ar fi agreate de partid

Deși momentan nu a dorit să vorbească despre un nume, cel mai probabil liberali cu vechime din partid ar putea aspira la acest post, în frunte cu ”cel mai performant primar” din PNL, așa cum era numit Ilie Bolojan de către Rareș Bogdan. Emil Boc poate fi o altă variantă, cu toate că primarul Clujului face parte mai degrabă din gașca ”portocalie” a PDL-ului din Cluj-Napoca.

Nicolae Ciucă va alege un liberal cu nume pentru a fi premier în 2024, după alegerile prezidenția

Cert e că Nicolae Ciucă vrea să ajungă președinte și are nevoie de un ”partener” adevărat, un premier de top din sânul PNL. Care va fi acesta doar timpul va decide. Desigur, asta în momentul în care PNL ar ajunge la guvernare, cel mai probabil după o alianță cu USR și alte partide ”de dreapta”.

, cum este și pentru electorat, că Partidul Național Liberal are o opțiune. Pentru forțele de dreapta, Partidul Național Liberal constituie, aș spune, ceea ce asigură în ultimii 30 de ani cea mai consistentă forță politică de dreapta”, a declarat Nicolae Ciucă la B1 TV.

Semnalele transmise de Nicolae Ciucă par tot mai clare. Partidul liberal nu mai vrea să guverneze alături de PSD și și-ar dori să se rupă de această coaliție bizară. ”Așa cum am discutat și am și prezentat după întâlnirea pe care am avut-o, după alegerile locale, la Brașov, este cât se poate de logic să avem un tandem Președinte – premier”, a completat Ciucă.

Liderul PNL s-a ferit să nominalizeze de pe acum pe cineva pentru postul de premier, însă tot mai multe surse în dau pe Ilie Bolojan drept candidatul perfect. ”Nu putem să discutăm nume acum. Este clar că acest nume va fi discutat în forurile de conducere ale partidului și vom avea un nume.

Sunt pe listă mai multe nume din Partidul Național Liberal care, într-adevăr, fac obiectul unei astfel de opțiuni”, a completat Nicolae Ciucă. La fel de interesant, liderul PNL i-a invitat pe cei din USR la dialog și ar fi dispus să se întâlnească cu Elena Lasconi pentru a-i propune o alianță de dreapta care să trimită PSD în opoziție.

Elena Lasconi i-a cerut lui Nicolae Ciucă să facă un pas în spate și să o susțină

să facă un pas în spate pentru că electoratul îl asociaza cu Marcel Ciolacu. ”Am iterat de fiecare dată când am fost întrebat pe acest subiect, în acest moment este prematur să anticipăm rezultatele alegerilor. Se vor încheia alegerile și vom vedea care este rezultatul, ceea ce își vor dori românii de la partidele politice din România.

Atât timp cât Partidul Național Liberal este dispus la dialog pentru a putea să agreăm un proiect comun pe dreapta, atunci intenția este să avem o guvernare de dreapta”, a declarat Nicolae Ciucă. Elena Lasconi îl numea pe Ciucă ”un domn cumsecade” și îi cerea să o susțină la alegerile prezidențiale, pentru că PNL în acest moment e un partid compromis.

”În ceea ce îl priveşte pe domnul Ciucă, este un militar de carieră, un domn cumsecade. Am auzit de la multă lume, încă nu am vorbit cu domnia sa, dar urmează să o fac pentru că sunt omul dialogului. Aş vrea să se gândească bine şi să cântărească bine ceea se întâmplă în acest moment în ţară şi dacă ne dorim cu toţii ca PSD să nu ajungă la Cotroceni să vină să susţină proiectul USR.

Din păcate, nu prea îl mai dezlipeşte poporul de domnul Ciolacu. Atât doresc să-i spun. E un moment în care ar trebui să se gândească toată lumea bine, să lăsăm orgoliile şi să vedem care este binele României. Din punctul meu de vedere, dacă ne-am unit cu toţii, am câştigat cu siguranţă.

Dacă nu doresc să se unească cu noi, noi tot vom câştiga, pentru că vom fi pe fiecare stradă din România, alături de români, le vom transmite ideile noastre, gândurile noastre şi le vom da şi din sufletul nostru, din emoţia noastră”, declara Elena Lasconi.