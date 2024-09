Nicolae Ciucă, videoclip oficial de promovare a cărții „În slujba țării”. „Nu mă aştept la un premiu pentru literatură”. VIDEO

Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie, a prezentat, joi, un videoclip în care este promovată deja celebra sa carte „În slujba țării”.

Cartea, „în curând”

Nicolae Ciucă, președintele și candidat la alegerile , a prezentat, joi, un videoclip în care este promovată deja celebra sa carte „În slujba țării”. Ciucă a postat pe pagina sa acest videoclip, urcat pe YouTube și de PNL, însoțit de o scurtă precizare: „În curând”.

ADVERTISEMENT

În materialul de promovare sunt difuzate în premieră secvențe din teatrele de operațiuni din Irak și din Afganistan și momente semnificative din cariera de militar a lui Nicolae Ciucă, la acea vreme (2004) aflat la comanda Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab.

„A fost o ploaie de lovituri de AG-7”

Președintele PNL prezintă în videoclip și secvențe de luptă, relatând despre o misiune în Afganistan, unde insurgenții au lansat un atac cu aruncătoare de grenade. „A fost o ploaie de lovituri de AG-7, peste 24 de lovituri. Una dintre ele a lovit la o jumătate de metru în rambleul drumului, în faţa transportorului în care mă aflam”, spune Ciucă.

ADVERTISEMENT

În materialul de promovare apare regizorul Sergiu Nicolaescu, care elogiază trupele române aflate în misiuni. „Ei fac pagini de istorie pentru România”, spune Nicolaescu. Sunt imagini și cu Ioan Mirce Pașcu, fost ministru al Apărării, care vorbește despre buna reputație de care se bucură militarii români.

„Dspre viața mea, cea din spatele microfonului”

Videoclipul, care se încheie cu imagine copertei cărții „În slujba țării”, mai prezintă și alte aspect din cariera militară a președintelui PNL, volumul autobiografic al acestuia urmând să fie disponibil pe site-ul nicolaeciuca.ro.

ADVERTISEMENT

„Paginile acestei cărți sunt despre mine. Sunt gândurile mele despre ce a însemnat tranziția de la om de armată la om politic. Sunt despre viața mea, cea din spatele pupitrului, microfonului sau televizorului, despre experiențele mele personale și profesionale, dar și despre viziunea mea pentru România viitorilor ani”, a afirmat Ciucă despre carte.

„Nu a vrut să fie un bestseller, nu mă aştept la un premiu”

Miercuri seatră, liderul liberalilor a declarat că „În slujba țării” nu este un bestseller și că nu așteaptă vreun premiu literar pentru ea. „În momentul de faţă, pentru că nu a existat alt motiv cu care să atace competitorul, a existat această chestiune. Cartea nu a vrut să fie un bestseller, nu mă aştept la un premiu pentru literatură, pentru că nu despre asta este vorba”, a spus Ciucă, la TVR Info.

ADVERTISEMENT

„Contez în ecuația prezidențială”

Președintele PNL a precizat că a scris această carte pentru a putea fi cunoscut mai bine în spațiul public. „Este o mărturie şi o mărturisire. Am fost militar şi prea puţin cunoscut în spaţiul public. Puţină lume, membrii PNL au spus ‘dom’le, trebuie să vă cunoaştem cumva’ şi am luat această decizie, iar în carte se găsesşte viaţa mea aşa cum am trăit-o, de la momentele în care am reuşit să mai am amintiri, până în zilele de astăzi, ceea ce este o cestiune normană, nu e nimic deosebit”, a explicat Ciucă.

Faptul că această carte a generat adevărate dezbateri, controverse și atacuri politice, a mai spus liderul liberal, este dovada că el „contează” în lupta pentru Cotroceni. ”Pentru că s-au luat de mine, pentru mine e un semn că într-adevăr contez în ecuaţia prezidenţială”, a subliniat Nicolae Ciucă.