Nicolae Constantin, după CFR Cluj – Petrolul 1-0, meci decis în prelungiri. ”Nu aș fi atât de supărat dacă am fi pierdut 0-3″. Replica lui Gabi Tamaș

O fază fixă, în minutele de prelungiri, concretizată de Manea, a fost decisivă. reprezintă , de ploieșteni, după cea cu Hermannstadt. Aceasta fiind, de altfel, maea dezamăgire atât pentru antrenorul Nicolae Constantin, cât și în cazul liderului echipei, Gabi Tamaș.

”Nu pot să îi cert. Și-au dorit. Am bătut palma cu ei și le-am zis să ridice capul sus”, spune Nicolae Constantin

Vizibil abătut după ce echipa sa a ratat șansa de a obține un punct în secvențele de final ale întâlnirii, antrenorul Petrolului a re

ADVERTISEMENT

”Este greu să îmi găsesc cuvintele. E a doua oară într-o perioadă scurtă când pierdem așa. Am muncit mult, ne-am dorit, dar atât am putut în seara aceasta.

Mă așteptam să fie așa, să piardă cine greșește primul să piardă meciul. Și, din păcate, noi am făcut iar greșeala aceasta. Nu ne rămâne decât să o luăm de la capăt, să muncim și să încercăm pe viitor să nu mai greșim”, spune tehnicianul Petrolului.

ADVERTISEMENT

În opinia sa, faptul că echipa a izbutit să neutralizeze 90 de minute campioana este irelevant. ”Nu ne ajută cu nimic acest lucru. Când tragem linie rămâne rezultatul. Și rezultatul este 1-0 pentru CFR Cluj. Nu știu dacă merită sau nu merită. Dar au câștigat, au dat gol, iar fotbalul se joacă pe goluri”, a comentat Constantin.

În ceea ce privește viitorul, tehnicianul Petrolului a fost tranșant. ”Niciun meci nu e ușor. Jucăm cu echipe care își doresc an de an să câștige campionatul, să fie în frunte.

ADVERTISEMENT

Rămâne să muncim mai mult și să încercăm să nu mai facem greșeli. Pentru că în fotbal rezultatul final are la origine greșeli.

Azi nu am fost în stare să nu greșim. Nu pot să îi cert. Au muncit. Și-au dorit. La final, erau toți cu capul jos. Am intrat în vestiar, am bătut palma cu ei și le-am zis să ridice capul.

ADVERTISEMENT

Ăsta e fotbalul, important e să învățăm. Și cel mai bine înveți din greșeli. Doar că e a doua oară când facem greșeala asta destul de târziu. Cred că nu aș fi atât de supărat dacă am fi pierdut cu 0-3”, a conchis Constantin.

ADVERTISEMENT

”Să fim mai atenți la fazele fixe pentru că se pot câștiga campionate, Campionate Mondiale sau Cupe cu goluri din faze fixe”

Firesc, și Gabi Tamaș, liderul Petrolului, nu doar în defensivă, a fost dezamăgit de modul în care a fost decisă partida. Mai cu seamă că, după cum a recunoscut, la pregătirea jocului s-a vorbit despre forța campioanei la fazele fixe.

El spune însă că echipa poate trece peste acest rezultat. Și spune că jocuri precum cel cu CFR Cluj, ori cu alte echipe care au jucat în play-off în stagiunea trecută, reprezintă un bonus pentru ploieșteni.

”Am discutat la ședință toată săptămâna. Știam foarte bine că sunt puternici la fazele fixe. Astăzi ne-au dominat la fazele fixe, păcat că am luat gol în ultimul minut. Mai bine luam gol în prima repriză.

Au o echipă solidă, nu degeaba au câștigat de cinci ori campionatul. Sau de câte ori l-au câștigat, nici nu mai știu, că numai ei câștigă.

Treci peste un meci din acesta. Meciurile cu echipele care au fost în play-off anul trecut sunt bonusuri pentru noi. Noi vrem să ne salvăm de la retrogradare și ne batem cu echipele mai mici.

Puteam să scoatem mai mult, prima repriză am fost puțin timorați, dar per total a fost ok. Trebuie să jucăm cu aceeași determinare și să fim mai atenți la fazele fixe pentru că se pot câștiga campionate, Campionate Mondiale sau Cupe cu goluri din faze fixe”, a declarat Gabi Tamaș.