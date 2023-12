Nicolae Cristescu, adevărul despre zvonul că la Rapid jucătorii nu aveau mâncare: ”Vrăjeală ieftină!”

În direct la Suflet de rapidist, Nicolae Cristescu a numit acele zvonuri ”vrăjeală ieftină”, anunțând că niciodată nu s-a pus problema ca jucătorii Rapidului să nu aibă parte de cea mai bună nutriție cât el a fost patron în Giulești.

Jucătorii de la Rapid nu aveau ce mânca? ”Vrăjeală ieftină!”

”E adevărat că de multe ori făceați sacrificii să trimiteți mâncare și nu aveați 30 de fripturi de vită? ”, a întrebat Robert Niță, moderatorul emisiunii Suflet de rapidist.

”Sunt cele mai mari minciuni și vrăjeli. Astea chiar sunt prostii, mă deranjează la maxim. Aveam un doctor extrem de pretențios și exigent care îmi dădea meniul în fiecare zi. Aperetivele, cele mai bune, cu 3-4 salate brânzeturi, mușchi de vită, paste Barilla.

O singură dată n-am găsit paste Barilla, mi-a făcut un mare scandal că am luat paste normale. Plus dulciuri. Aveam mulți jucători care stăteau în chirie la București, le dădeam pachete pentru acasă. O singură dată cineva a spus că n-a găsit o roșie și a exagerat, că era supărat pe mine din alte motive.

Tot în articolul ăla , nu-i mai rețin numele, a declarat că am facturat mâncarea și astea. Normal că am facturat, că nu le furam. Trebuia să le verifice OPC, DSV, normal că le-am facturat. La mine toate erau pe inventar. Nu s-a pus problema, niciodată nu am luat una de un leu”, a transmis Cristescu.

”Discuția era că la Dinamo o friptură costa 30 de lei, dar pentru echipa de fotbal costa 90 de lei. O singură dată nu ați găsit paste Barilla?”, a subliniat Robert Niță. Replica lui Nicolae Cristescu a fost categorică.

”Au fost cele mai bune prețuri pe care le-am dat. A fost un articol urât, tendețios, cine ține Rapidul și îl fură din mâncare? Cristescu – Da, punea suflet, voia ce e mai bine pentru Rapid. Astea sunt prostii, răutăți, vrăjeală ieftină.

Nu regret foarte multe din acea perioadă, satisfacția e uriașă, mi-am propus să salvez o echipă aflată în pragul desființării. Doar proștii nu au dușmani. Eu am promovat Rapidul, am lăsat-o în prima ligă”, a explicat fostul patron al giuleștenilor.

Nicolae Cristescu, despre cel mai urât zvon