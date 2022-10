Nicolae Dică a ajuns la capătul răbdării. Nu mai suportă umilința și e pe punctul de a-și da demisia de la FCSB! Exclusiv

FCSB a înregistrat cea mai rușinoasă înfrângere din istoria europeană a formației, 0-5 la Silkeborg. Principalul vinovat este patronul Gigi Becali, care , dar săgețile sunt îndreptate și spre antrenorul Nicolae Dică sau spre jucătorii care au evoluat în Danemarca.

Nicolae Dică ia în calcul tot mai serios să-și dea demisia de la FCSB! „Episodul Silkeborg” atârnă greu în decizia tehnicianului

FCSB a arătat groaznic la Silkeborg. A fost „doar” 0-5 în condițiile în care echipa lui Kent Nielsen a ratat și alte mari ocazii, iar roș-albaștrii nu au tras un șut pe poartă!

pentru rușinea trăită în Danemarca, cu atât mai mult cu cât implicarea patronului la echipă pentru acest meci a fost totală. Din informațiile FANATIK, acesta a decis „la centimă” cum se va juca pe „Jysk Arena”, titularizându-l pe Dumiter, care nu mai jucase de 5 luni și opunându-se dorinței staff-ului de a juca din primul minut cu Ianis Stoica: „Nu Ianis, mai bine Rusu!”

Este și motivul pentru care Nicolae Dică nu a știut cum să gestioneze declarativ după meci cele întâmplate. Era prins de mâini și de picioare, în condițiile în care nu a putut lua decizii la acest meci. Vina lui Dică, pentru că are și el o vină clară, ține de modul cum s-au prezentat jucătorii, de planul tactic ca și inexistent, de analiza precară a adversarului.

Apropiații antrenorului dezvăluie pentru FANATIK că acesta în ultimul timp. Și, lucru cel mai important, Nicolae Dică e foarte aproape de a lua decizia de a face el pasul înapoi, de a-și da demisia de la FCSB!

Nicolae Dică simte că, în acest moment, la FCSB, el nu mai are niciun cuvânt de spus! Promisiunile lui Becali au devenit „istorie” după eșecul cu Farul

Nicolae Dică și-a cerut scuze . A stat mai mereu cu capul jos, a vorbit despre faptul că trebuie să ridice moralul jucătorilor, dar cel care are moralul praf este chiar el!

În ciuda a multe lucruri care s-au spus sau s-au scris despre Dică, acesta are și orgoliu. A crezut în promisiunile lui Becali, că va avea mână liberă în primele 15 etape, dar totul a devenit un balon de săpun după eșecul FCSB de la Ovidiu, 1-3 cu Farul. „Știu ce am de făcut dacă mai rămân la FCSB!”, spunea Dică la conferința de după acel eșec.

FANATIK a aflat că din acel moment Gigi Becali nu și-a mai respectat promisiunea. A început să se bage tot mai agresiv la echipă, deși și până atunci erau unele consultări între patron și antrenor. Iar totul a culminat cu „ ”, când Becali și-a dat doctoratul din această toamnă.

Dică simte, din ce dezvăluie oamenii din staff, că nu mai are niciun cuvânt de spus în fața lui Becali. Este și motivul pentru care se gândește să plece. E mulțumit că a izbutit calificarea echipei după 5 ani într-o grupă europeană, e bila sa albă din acest mandat, dar nu poate accepta la nesfârșit să stea „la dictare”. Are orgoliu și vrea s-o arate. Poate chiar înainte să-i arate Gigi ușa, deoarece nu e exclusă nici această variantă!

Și Gigi Becali a îndreptat degetul acuzelor spre Dică. I-a transmis în FANATIK ce îi reproșează după eșecul cu danezii

Deși a făcut tot ce a vrut la meciul cu Silkeborg, Gigi Becali este de părere că nu doar el este vinovat. Ci și antrenorul Nicolae Dică! după rușinea daneză chiar în FANATIK.

Becali a vorbit despre meci, despre ce trebuie să schimbe, dar și despre Nicolae Dică.

„Şi lui Dică am ce să îi reproşez. El îi antrenează. Într-un fel, vina este a mea, dar nu am ştiut că este aşa. E şi vina mea şi a lui Dică. De ce e şi vina lui? Că el îi vede la antrenamente, îi cunoaşte mai bine ca mine.

Noi ne-am sfătuit. Nu i-am transferat eu singur (n.r. pe jucători). Ne-am sfătuit şi am fost de acord. În orice situaţie, trebuia să facem asta. Noi la ora asta nu suntem în play-off. Asta este marea noastră problemă”, .

Dacă își va da demisia, Dică nu va mai încasa probabil niciun ban de la Becali. Dacă Gigi va face pasul spre despărțire, vor exista și despăgubiri. Dică trebuie să decidă dacă pleacă și umilit, și fără bani, sau umilințele vor avea, totuși, un preț. Pentru că despărțirea e foarte aproape.