Nicolae Dică a analizat fața europeană a celor de la FCSB. „Le mai trebuie vreo 4-5 jucători”

“Roș-albaștrii” au fost eliminați de Sparta Praga din Champions League și urmează să joace cu LASK Linz în play-off-ul Europa League. După prestațiile din startul sezonului, Nicolae Dică i-a analizat bine pe cei de la FCSB.

Nicolae Dică a analizat fața europeană a celor de la FCSB

După ce a analizat jocul celor de la FCSB din "dubla" cu Sparta Praga, Nicolae Dică a oferit și un verdict clar în privința jucătorilor de la FCSB. Antrenorul celor de la FC Argeș este de părere că are un nivel foarte bun pentru campionatul intern, însă nu unul suficient de bun pentru cupele europene.

“Din păcate nu a fost bine pentru fotbalul românesc în primul rând, pentru că a fost un rezultat negativ. A fost o primă repriză foarte proastă. Începutul de joc a fost foarte rău. Ne-au surprins cei de la Sparta cu acel pressing sus și agresiv, iar asta a contat foarte mult în prima repriză.

Cei de la Steaua (n.r. FCSB) nu au reușit să iasă din pressing. Cred că ăsta e nivelul în momentul de față al fotbalului din România. Am întâlnit o echipă bună, dar nu am întâlnit o super forță din Europa. Dar au fost peste noi. După ce au obținut acel avantaj, în a doua repriză s-au retras și au lăsat-o puțin mai moale.

Nu au mai făcut acel pressing sus. În acel sistem pe care l-au jucat ne-au pus mai probleme. A fost un 3-4-3 foarte ofensiv. Nu am înțeles de ce FCSB nu a făcut alternativă la pressing. Să fi încercat să ducă mai multe mingi în partea lor. Ei au făcut acel pressing ca să recupereze mingea cât mai aproape de poarta adversă și au reușit asta de multe ori.

Au fost probleme pe părțile laterale. Nu au avut dublaj, au fost deseori în duel 1 la 1 și le-a fost foarte greu. Au fost expuși. Păcat că nu au început bine jocul. Probabil că la meciul tur i-au simțit mai modești și s-au gândit că pot să treacă de ei”, a analizat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA.

“Ștefănescu e bun pentru România, dar la FCSB nu a avut acele evoluții bune”

“Ștefănescu e bun pentru România, dar la FCSB nu a avut acele evoluții bune. Trebuie să aibă răbdare cu el. Este un jucător cu calitate, este bun în duelul 1 la 1, are o viteză bună și are execuții bune. În Europa este altceva, dar are nevoie de timp.

Au mai fost jucători care au avut evoluții bune la FCSB după un timp, așa cum a fost și cazul lui Florinel Coman. El a venit la un club unde trebuie să joace sub presiune, lucru pe care nu l-a făcut până la vârsta asta.

Nu vreau să mă bag să fac echipa sau ceva. Chiricheș e un jucător cu mare experiență, un jucător care te ajută mult pe faza ofensivă. Sunt momente când greșește, dar e jucătorul care încearcă și care vrea să paseze”, a spus Dică despre Ștefănescu și Chiricheș.

“Le mai trebuie vreo 4-5 jucători”

“Într-adevăr, unii jucători sunt foarte buni în campionatul României, iar în Europa nu pot să facă față. E și un nivel mai bun și e diferență de calitate. Dacă ar fi adus 4-5 jucători care să fie foarte buni și cu nucleul pe care îl au acolo, puteau să facă mai mult.

Nivelul s-a văzut și atunci când nici la echipa națională nu s-au impus jucătorii de la FCSB. Nici Olaru care e cel mai bun jucător de la FCSB în acest moment. E un jucător care a avut realizări, care marchează, care trage echipa după el și este important. Le trebuie cam mulți jucători foarte buni la FCSB.

Le-ar trebui un fundaș central, un fundaș dreapta, un mijlocaș de bandă, un mijlocaș central și neapărat un atacant. Sunt jucători care mai merită o șansă, cum ar fi Vlad. Dar sunt și jucători care pot să mai crească, cum sunt Șut și Lixandru.

Pentru Europa trebuie jucători cu mai multă experiență, cu mai multă calitate, mai buni, cu personalitate”, a mai spus Nicolae Dică despre lotul celor de la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.

