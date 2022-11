Cordea are dreptate: Nicolae Dică a pierdut vestiarul la FCSB. Pe Ianis Stoica nici nu-l mai saluta! Detalii exclusive

Unul dintre motivele pentru care Nicolae Dică a pierdut și încrederea patronului Gigi Becali, care i-a cerut demisia, a fost și vestiarul FCSB. Tehnicianul nu a vrut să audă de probleme în vestiar, dar ultimele declarații și evenimente nu-i dau dreptate. !

Cum a pierdut Nicolae Dică vestiarul la FCSB? Declarațiile lui Andrei Cordea sugerează ruptura, FANATIK vine cu detalii despre aroganța antrenorului

Andrei Cordea a dat de înțeles că sunt probleme în vestiarul FCSB la finalul partidei pierdute la Cluj, cu U. Atunci, cel mai în formă jucător al roș-albaștrilor vorbea despre faptul că una fac jucătorii la antrenamente și altceva în timpul meciurilor. Nu înțelegea de ce!

Referirea lui Cordea la Dică era clară. A doua zi . Mai mult, Dică s-a declarat ulterior surprins de afirmațiile fostului său elev, declarând răspicat că el era șeful vestiarului.

Aici Dică nu a greșit cu nimic. El era cel care conducea vestiarul, doar că oamenii pe care-i conducea își pierduseră încrederea în șef. Și asta, din informațiile FANATIK, tocmai din cauza lui… Dică. Acesta devenise foarte arogant în ultimul timp cu jucătorii, poate și din cauza presiunii crescute de pe umerii săi în urma rezultatelor din Europa.

Dacă atunci când a venit pe final de iulie, după eșecul FCSB în Giulești, Dică a ajuns rapid la „pin”-ul vestiarului, ulterior a apărut distanțarea față de cei mai mulți dintre jucători. Dică i-a și criticat pe unii public, s-a certat cu Dawa și cu Edjouma, dar și atitudinea sa de la antrenamente se schimbase semnificativ.

Nicolae Dică nici nu-l mai saluta pe Ianis Stoica atunci când se întâlneau la Berceni! Dică începuse noul mandat la FCSB cu Ianis titular!

Un alt jucător pe care Dică l-a pierdut este Ianis Stoica. Și aici situația s-a schimbat radical în doar câteva săptămâni. De ce? Pentru că imediat după ce și-a început actualul mandat, Dică a mers pe mâna lui Ianis ca titular!

Ianis Stoica a început din primul minut . Apoi antrenorul i-a dat încredere și la următoarele două meciuri din SuperLiga, 1-1 cu FCU Craiova și 1-1 la Mioveni. Din acel moment, 6 august 2022, Ianis Stoica nu a mai jucat deloc titular cu Dică.

Ruptura dintre ei s-a amplificat. Și din cauza jucătorului, acuzat de dezinteres în pregătire, dar și din cauza lui Dică. Acesta a renunțat să-l „salveze” pe Stoica, pur și simplu l-a dat la o parte. Dar ceea ce surprinde este că, din informațiile FANATIK, Dică nici măcar nu-l mai saluta pe Ianis când trecea pe lângă el în cantonamentul de la Berceni!

Foarte ciudată această schimbare de atitudine a lui Dică, omul care în momentul revenirii la FCSB și-a declarat , Ianis Stoica, Miculescu. Dar nicinul nu a progresat cu el, dimpotrivă!

Nu există să pierd vestiarul și nici nu va exista. Eu știu cum sunt. Nu-l aveam pe Messi sau Mbappe în vestiar. Și chiar dacă îi aveam, nu era o problemă nici cu ei!” – Nicolae Dică, la Digisport

Nicolae Dică nu a fost sunat de nimeni de la FCSB după ce și-a dat demisia! Andrei Cordea vorbește acum de altă atmosferă. „Suntem toți ca o familie încă din vestiar!”

Mai sunt detalii care sugerează modul cum s-a încheiat relația dintre Dică și vestiarul de la FCSB. FANATIK a aflat că, din momentul în care și-a luat un „la revedere” rece de la jucători, a doua zi după înfrângerea cu U Cluj, Dică nu a mai avut niciun contact cu cei de acolo. Dică a lăsat oricum de înțeles că ar fi fost lucrat de jucători!

Dică nu a mai fost sunat de nimeni. Nu neapărat de jucători, dar nici măcar de cineva din staff-ul cu care lucrase la FCSB! Nici pentru meciul cu West Ham, disputat la două zile după plecarea lui Dică, nici pentru derby-ul cu Rapid. Mihai Pintilii a discutat doar cu cei care au rămas, nu a mai avut nevoie de vreun sfat sau vreo informație de la fostul coleg…

În aceste condiții, declarațiile date de Andrei Cordea oferă imaginea reală a rupturii dintre Dică și vestiar.

Atmosfera la noi este una foarte bună acum și continuăm să muncim pentru că astăzi am arătat ca o echipă adevărată. Ne-am motivat singuri, ne-am ajutat cu Pintilii, cu Neubert. Nu am văzut niciodată echipa asta atât de motivată și dornică de a câștiga!

Fiecare jucător care a intrat cu Rapid a jucat cu inima, s-a văzut pe teren. Nu le-am dat nicio șansă din minutul 1. Astăzi a fost o dezlănțuire, ne-am simțit toți ca o familie încă din vestiar. De când am venit, de un an și jumătate, n-am trăit așa ceva nici în sezonul trecut când am bătut-o pe Dinamo, 6-0”, .