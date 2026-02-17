Sport

Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României

Cum a refuzat Nicolae Dică o ofertă primită de la Mihai Stoica pentru a lucra alături de el la FCSB! Dezvăluirile făcute chiar de antrenor
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.02.2026 | 20:41
Nicolae Dica a refuzato pe FCSB Mihai Stoica la vrut la campioana Romaniei
Mihai Stoica alături de Nicolae Dică. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Nicolae Dică a dezvăluit că în urmă cu mai mult timp a refuzat o oferită venită din partea lui Mihai Stoica pentru a lucra alături de el la FCSB. Se întâmpla pe vremea când fostul atacant încă se afla în activitatea de fotbalist, iar oficialul actualei campioane a României îl dorea în rol de director sportiv la clubul roș-albastru.

Nicolae Dică a fost dorit în trecut ca director sportiv la FCSB de către Mihai Stoica, dar a refuzat propunerea

Dică a explicat că a fost nevoit să refuze acea propunere întrucât își dorea să devină antrenor, ceea ce s-a și întâmplat de altfel, el ajungând ulterior chiar la FCSB în această postură, în două mandate chiar.

Recent, el a absolvit și cursul de director sportiv, dar spune că nu are de gând să activeze în acest domeniu, pentru că își dorește să continue ca tehnician. De asemenea, cu aceeași ocazie, a punctat că acum, de când a devenit director sportiv, nu a fost contactat de nimeni de la FCSB pentru o astfel de colaborare, chestiune firească de altfel în contextul în care de curând campioana l-a numit în acest rol pe Florin Cernat.

„Acum, nu, nu mă gândesc să fiu director sportiv. Doar am vrut să iau diploma, să văd ce înseamnă director sportiv în Europa și că mă poate ajuta în meseria de antrenor.

Am făcut foarte bine că am făcut cursul de director sportiv. Am învățat multe lucruri. Mi-ar plăcea ca și în România directorul sportiv să fie chiar director sportiv, pentru că ar ajuta clubul și antrenorul.

Acum nu mi s-a făcut de nicio propunere de către FCSB. Când eram pe final de carieră, MM mi-a propus să vin lângă el, ca director sportiv, pentru că știe cum văd eu fotbalul. Am spus nu, pentru că vreau să fiu antrenor, să fiu cu jucătorii zi de zi, în iarbă”, a spus Nicolae Dică, potrivit digisport.ro. 

Schimbare de optică din partea lui Nicolae Dică

În continuare liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, moment petrecut în septembrie 2025, Nicolae Dică spunea în noiembrie anul trecut că ia destul de serios în calcul posibilitatea de a activa totuși în fotbal și ca director sportiv.

„Chiar a fost o idee bună (n.r. cursul de director sportiv), am învățat foarte multe lucruri și este posibil oricând să renunț la cariera de antrenor și să merg pe cea de director sportiv. Ideal este să fiu antrenor, să fiu pe teren zi de zi, asta îmi place”, a spus Dică la acea vreme, potrivit gsp.ro. 

