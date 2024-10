Nicolae Dică a spionat-o pe PAOK și dezvăluie totul către FCSB: „Am fost acolo. Ei pleacă cu șansa a doua”

. După colectarea celor 3 puncte, „roș-albaștrii” vor face deplasarea la Salonic pentru a-i întâlni pe Răzvan Lucescu și echipa sa, PAOK.

Nicolae Dică: „Îi cunosc foarte bine, am jucat pe acel stadion”

Meciul din Grecia nu va fi unul simplu pentru FCSB. Nicolae Dică a făcut analiza elevilor lui Răzvan Lucescu și a tras concluzii cu privire la rezultatul final: „Stadionul va fi plin. Cunosc echipa celor de la PAOK pentru că acum vreo 5 luni de zile am stat o săptămână acolo, la Salonic. Am fost la antrenamente și am văzut ceea ce face și jucătorii pe care îi are, jucători cu mare experiență și jucători de valoare.

Au echipă foarte bună, dar la fotbal se poate întâmpla orice. E clar că pleacă cu șansa a doua la meciul cu PAOK”, a declarat în exclusivitate Nicoale Dică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.ro.

În plus, fostul jucător al Stelei nu s-a oprit aici. A analizat mai în detaliu și celălalte adversare pe care . În acest moment, campioana României se află pe locul 2 în clasamentul european, datorită golaverajului.

„Cred că, cu Midtjylland acasă, chiar dacă nu e o echipă cu un nume sonor, dar sunt o echipă bună. (n.r. ultimele întâlniri cu danezii, probleme cu FCSB). Da, așa este. Dar cred că va fi un meci în care putem să scoatem ceva. Apoi cu Olympiacos, care iar, o echipă foarte bună cu investiții foarte mari. (n.r. stadionul va fi plin la București). 100%, va fi și cu Olympiacos, și cu Manchester United. Eu cred că la meciurile de acasă vor putea scoate puncte, cu ajutorul suporterilor.”, a continuat Dică.

FCSB ar putea întâlni un Manchester United relaxat

Așa cum s-au consultat invitații lui Cristi Coste de la FANATIK SUPERLIGA, Manchester United ar putea veni relaxată la București. Există posibilitatea ca englezii să aibă punctele asigurate și să nu practice un fotbal la nivelul Premier League-ului.

„Și Manchester ultimul meci, care poate să fie un Manchester la vremea aceea, cu punctele asigurate. Poate să fie. Deși la cum a început cu 1-1 cu Twente. vin să-și prindă locul. (n.r. vin să se califice)”, a spus Cristi Coste, moderatorul emisiunii.

O diferență care va fi la meciul cu Olympiacos este cea al numărului de fani ai oaspeților. Dacă la Riga au fost în jur de 20, grecii vor veni cu mai multe autocare la București și vor deveni mai sonori: „Nu vor mai fi 21 de suporteri ai oaspeților, cum au fost aseară. Vor fi cred că de 2.000. 5% din capacitatea stadionului”, a mai adăugat Cristi Coste.

FCSB mai are de jucat acasă cu: Midtjylland, Olympiacos și Manchester United. În deplasare, după meciul cu PAOK vor urma partidele cu: Rangers, Hoffenheim și Qarabag. Ultimul meci al campaniei „roș-albastre” în noul format de Europa League va fi cel cu United de pe Arena Națională, pe data de 30 ianuarie 2025.

