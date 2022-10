Titularii de la FCSB trebuie să câştige meciul de pe terenul nou-promovatei Petrolul, după ce au fost menajaţi la meciul cu Silkeborg, pierdut de roş-albaştrii cu 0-5 în Conference League.

Nicolae Dică a vorbit pentru prima dată despre plecarea de la FCSB: “Când nu are încredere patronul în ceea ce fac, ne despărţim prieteneşte”

FANATIK din cauza faptului că simte că nu mai are niciun cuvânt de spus la echipă. În conferinţa de presă premergătoare meciului cu Petrolul, tehnicianul a vorbit pentru prima dată despre plecare:

“Nu avem nicio scuză cu Petrolul. Nu m-am gândit dacă este sau nu o posibilitate să plec dacă nu vom câştiga. În general nu prea mă odihnesc noaptea. Dorm o oră sau două. Se pare că nu i-am făcut pe băieţi să conştientizeze ce meci important este pentru ei.

Poţi să ai jucători foarte buni în antrenament şi în meciuri să joace slab. Cu mine este uşor să vorbeşti. Când nu are încredere patronul în ceea ce fac, ne despărţim prieteneşte. Am venit din pasiune şi din ambiţie la FCSB.

“Muncesc de dimineaţa până noaptea. Uneori dorm aici, în bază”

A fost ambiţia mea să vin şi să intrăm în grupe. Când cineva nu are încredere în ceea ce fac, ne despărţim prieteneşte. În momentul în care cineva nu este mulţumit de munca mea, vorbim face to face.

Muncesc de dimineaţa până noaptea. Uneori dorm aici, în bază. Nu voi da niciodată în jucători, să ştiţi. Obiectivul este să jucăm următoarele jocuri în campionat, cu Petrolul şi cu UTA Arad. În Europa avem de luat o revanşă. Abia aştept meciul de joi”, a spus Nicolae Dică.

“Am avut o discuţie cu patronul în care am spus că ar fi bine să schimbăm şi să nu jucăm din trei în trei zile cu aceiaşi jucători”

Patronul Gigi Becali a declarat pentru FANATIK , iar antrenorul a declarat că a discutat cu latifundiarul despre această strategie:

“Meritam să fim criticaţi, dar trebuia să ne uităm şi cu ce lot am venit. Eu când am venit aici am spus că îmi doresc să jucăm din trei în trei zile cu acelaşi lot. Am făcut-o, am văzut că avem probleme în campionat şi am avut o discuţie cu patronul în care am spus că ar fi bine să schimbăm şi să nu jucăm din trei în trei zile cu aceiaşi jucători.

Aceasta a fost discuţia cu patronul. Eu vorbesc ceva cu patronul, sunt lucruri pe care le facem împreună. Îi spun părerea mea, cum vreau să fac. Tactica nu este falimentară, s-a intrat în grupele Conference League, s-au câştigat nişte bani.

“Mă bucur că sunt criticat în grupele Conference League şi nu în preliminarii”

Mă bucur că sunt criticat în grupele Conference League şi nu în preliminarii când eram eliminaţi de echipe din Azerbaijan, Kazahstan sau Armenia. Eu mă bucur că sunt criticat în grupe. Este o performanţă pe care am obţinut-o după o perioadă.

Până la calificarea în play-off mai sunt 20 de jocuri. Bineînţeles că este timp, putem să câştigăm meciurile restante. Nu există joc uşor în SuperLiga. Oricine poate să bată pe oricine. Când eşti la o echipă care îşi dorească să câştige campionatul, mereu este presiune”, a spus Nicolae Dică.

“Ne-am făcut o părere despre jucătorii care au evoluat în Danemarca. Aşteptările sunt mai mari”

Antrenorul a precizat că mandatul actual de la FCSB este mai dificil decât precedentul şi spune că le-a postat clasamentul în vestiar, astfel încât fotbaliştii să vadă unde se află:

“Mandatul acesta este mai greu decât cel precedent pentru că sunt aceste sincope în campionat. Dacă aveam două victorii în plus în campionat, era mai bine. Nici atunci nu eram mulţumit, dar era clar mai bine.

Am un lot mai tânăr ca atunci. Am avut discuţii cu patronul echipei, a încercat să mă încurajeze. Ne-am făcut o părere despre jucătorii care au evoluat în Danemarca. Aşteptările sunt mai mari, a fost decizia clubului să dea bani pe aceşti jucători. Poate aceştia vor creşte.

Le-am spus jucătorilor că trebuie să dea totul când intră pe teren. Când ne calificam în Conference League eram printre cei mai buni antrenori din România, acum sunt cel mai slab. Rusu dacă va da 5-7 goluri nu îl va da nimeni afară.

“Clasamentul este în vestiar. Să vadă jucătorii unde suntem”

Trebuie să fii pregătit întotdeauna. Aşa este la fotbal. M-am simţit umilit cu Silkeborg. Am mai pierdut cu Lazio, Sporting, dar era alt nivel. Am riscat foarte mult atunci. Acum, într-adevăr, am făcut un meci foarte slab. Sper să nu se mai întâmple.

Clasamentul este în vestiar. Să vadă jucătorii unde suntem. La meciul cu Piteşti am avut un randament bun. Am câştigat pe final, dar am dominat meciul.

“Sperăm în continuare ca fanii să fie alături de echipă”

Supărarea mare după meciul din Danemarca a fost că i-am dezamăgit pe suporteri. Au bătut atâta drum să vină să ne vadă. Mi-am cerut scuze faţă de ei la finalul meciului că nu am putut să le facem o seară frumoasă.

Sperăm în continuare ca fanii să fie alături de echipă, la fel ca şi la ultimul joc de acasă, cu FC Argeş. Jucătorii au nevoie de aportul lor. Când fanii sunt alături de echipă, randamentul poate creşte. Şi eu, şi staff-ul încercăm să reuşim să câştigăm meciurile”, a spus Nicolae Dică.

Petrolul – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:30, pe “Ilie Oană”. Roş-albaştrii au fost abia pe locul 13 înainte de această etapă, cu doar două succese obţinute în SuperLiga.