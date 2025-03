Nicolae Dică aprinde „Derby de România”: „Dacă era FCSB gazdă cu Dinamo, Arena Națională ar fi fost plină”

Nicolae Dică . Fostul golgheter al campioanei României știe unde se poate decide partida din etapa a 2-a a play-off-ului.

Nicolae Dică, interviu pentru FANATIK înainte de Dinamo – FCSB: „Datorită lui au marcat foarte multe goluri”

, însă e cu ochii pe duelul dintre Dinamo și FCSB. Fostul tehnician al campioanei României, analiză de la A la Z.

Nicolae, șansă mare pentru Dinamo, ținând cont că FCSB are multe absențe?

– FCSB s-a întâlnit cu astfel de situații în care a avut absenți pe tot parcursul sezonului, deci nu cred că va fi o problemă. Cei care au jucat mai puțin au intrat și și-au făcut treaba foarte bine. E un derby și se poate întâmpla orice, însă FCSB e favorită. A arătat-o în meciurile directe de până acum că sunt peste cei de la Dinamo.

Deplânge absența unui jucător: „Dă mare încredere echipei”

Tănase, cea mai importantă absență?

– E unul dintre jucătorii importanți, plus că dă mare încredere echipei atunci când e pe teren. Sunt însă jucători care pot să îl înlocuiască. Lipsesc și Darius Olaru, Șut, alți doi jucători importanți.

Cum ți se pare cuplul de stoperi Ngezana – Popescu?

– Au mai jucat împreună și au făcut-o foarte bine. Au mai fost meciuri în care Dawa a fost accidentat sau suspendat. Sunt doi fundași centrali buni și Popescu e pe un trend bun, plus moral că a debutat la echipa națională și a înscris cu San Marino.

Nicolae Dică: „Revenirea lui Bîrligea e un mare plus pentru FCSB”

Unde se poate decide Dinamo – FCSB?

– Jucătorii din față, clar. FCSB are mai mulți care pot face diferența și în meciurile tari au ieșit la rampă. Revenirea lui Bîrligea e un mare plus pentru ei. Pe lângă faptul că e marcator, îi ajută și pe faza defensivă. E un atacant care face presing și nu renunță niciodată. Datorită acestui lucru, FCSB a marcat multe goluri.

. Cum ți se pare?

– O echipă foarte bună, în ciuda tuturor absențelor. Aștept mai multe de la Băluță pentru că e un jucător important. Are experiență și evoluții bune și aici și la Craiova. Golul cu Lyon sigur i-a dat încredere și e un jucător care poate ajuta echipa. E bine să îl ai ca opțiune.

Eu și pe Musi îl văd o soluție. L-am avut în al doilea mandat și poate să își facă diferența chiar dacă e foarte tânăr. E un jucător tehnic, ofensiv, cu o viteză bună, dar care are nevoie de încredere și să i se acorde mai multe minute. Ar putea avea evoluții foarte bune.

„Au făcut o mutare foarte bună cei de la FCSB că l-au mutat acolo”

Cât de importantă e revenirea lui Chiricheș la mijloc?

– Foarte importantă! E decisiv atunci când joacă la închidere. A arătat asta de când a început să joace pe acea poziție. Au făcut o mutare foarte bună cei de la FCSB că l-au mutat acolo.

De ce crezi că s-a adaptat atât de repede Cisotti la FCSB?

– A jucat foarte bine la Galați. E un mijlocaș curajos, cu personalitate, cere mereu mingea și asta trebuie să facă un jucător care evoluează în linia mediană. Ajunge și la finalizare și s-a integrat foarte bine și rapid în sistemul FCSB. Bravo lui și cred că va fi din ce în ce mai bun.

De ce Cîrjan e un alt jucător față de perioada Rapid

Ce părere ți-a lăsat Dinamo?

– E surpriza plăcută a acestui campionat. Să fim sinceri, nimeni nu se aștepta să fie așa de sus. Cred că au nevoie de mai multă personalitate și un joc mai îndrăzneț pentru a scoate un rezultat pozitiv. Kopic e un antrenor foarte bun și a creat un nucleu puternic. Eu cred că le trebuie mai mult curaj în joc.

Ce jucători pot face diferența?

– Mie îmi place Cîrjan, care e un alt jucător față de perioada Rapid. E de viitor, are viziunea jocului, ajunge și la finalizare și poate crește în continuare foarte mult. Driblează și e tehnic. La Dinamo i s-a oferit mai mult spațiu și i s-a acordat încredere. A jucat la început la Rapid, dar apoi nu a mai fost pus în valoare. La fel și Dennis Politic, poate fi decisiv pentru ei. Și Selmani, dar cred că Bîrligea e peste.

Cel mai important gol marcat în poarta lui Dinamo. La un pas de bătaie cu Florin Bratu

Ai jucat ceva meciuri cu Dinamo…

– Le cam dădeam goluri! Cel mai important gol a fost când veneam după o perioadă de vreo 6 meciuri în care nu marcasem, ceea ce mie nu prea se întâmpla și era o problemă. Am înscris cu o lovitură de cap după o centrare a lui Florentin Dumitru. Am câștigat în Ghencea cu 1-0 în 2004. Un gol extrem de important pentru că începusem să fiu contestat și după meciul ăsta mi-am revenit și am început să dau iar goluri. Apoi și finala Cupei României din 2011, în care am marcat de asemenea.

La polul opus, meciul din 2008 în penultima etapă când am pierdut în Ștefan cel Mare și am ratat și titlul. Am luat cartonaș roșu după ce m-am certat cu Bratu în minutul 80 și ceva. CFR Cluj a câștigat cu U Cluj în ultima etapă și ei au luat campionatul.

Nicolae Dică, „înțepături” înainte de Dinamo – FCSB: „Veneau mai mulți suporteri”

Se anunță 30,000 de fani pe Arena Națională la Dinamo – FCSB. Crezi că era stadionul plin cu FCSB gazdă?

– Posibil că da. Veneau mai mulți suporteri. Dar și sunt 30,000 sunt destul de mulți. Mi-ar fi plăcut să fie stadionul plin, cum a fost și la FCSB în meciurile din Europa. Atmosfera a fost senzațională.

Cine câștigă titlul?

– Sunt trei echipe: FCSB, CFR Cluj și Craiova. Ele se vor bate până în ultima etapă. Dacă nu va fi FCSB, să ia Mirel campionatul! E și nașul copilului meu. Craiova arată foarte bine de când a venit Mirel și au făcut un meci foarte bun și cu Rapid. Dinamo, U Cluj și Rapid nu cred că au forța necesară să ducă lupta asta până la final și nu știu dacă au și un lot la fel de bun ca primele trei echipe, cel puțin numeric.