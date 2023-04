Nicolae Dică, atacat virulent de un președinte din SuperLiga: „Mai lasă modulele lu’ pește! Vina e a ta!”

CS Mioveni este tot mai aproape de retrogradarea în Liga 2 Casa Pariurilor. Echipa ce părea revitalizată de Nicolae Dică a ajuns la trei înfrângeri în tot atâtea partide în play-out, după eșecul de la Ploiești, scor 2-0 cu Petrolul. La finalul jocului, fostul antrenor de la FCSB .

Nicolae Dică, atacat virulent de Marcel Pușcaș: „Vina e la tine”

„De la vorbe la fapte e cale lungă. Degeaba vorbim dacă nu facem pe teren. Astăzi am fost slabi”, a fost o mică parte din declarațiile făcute de Nicolae Dică, la . Antrenorul de 42 de ani a avut un discurs dur la adresa jucătorilor după înfrângerea cu Petrolul.

Marcel Pușcaș, președintele celor de la FC U Craiova 1948, l-a pus la zid pe Nicolae Dică printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Oficialul oltenilor consideră că, în esență, vina pentru jocul slab al celor de la CS Mioveni îi aparține antrenorului.

„D’ALE ANTRENORILOR ROMÂNI. Nicolae Dică, după înfrângerea Mioveniului la Ploiești: “Nu pot rămâne la o echipă la care eu muncesc și jucătorii nu o fac. Mă voi consulta cu familia!” Poftim? Mi-e drag de Nicolae, dar nu-l înțeleg. Am spus-o și repet: CEA MAI MARE CALITATE A ANTRENORULUI ESTE PSIHO- PEDAGOGIA!

“Geaba sisteme, ‘geaba “așezări”, ‘ geaba module FRF, Guardiola, globalizare etc. Păi, dacă doar tu ca antrenor muncești și jucătorii fie nu te înțeleg, fie nu te ascultă și nu muncesc, vina e la tine. ‘Geaba consulți familia. Înseamnă că nu știi să-i determini să facă ce le ceri.

„Lăsati modulele metodice sau a lu’ pește”

Mai adaug a mia oară, ‘GEABA PRO LICENSE! Alo, SFA! Lăsati modulele metodice sau a lu’ pește. Le culegem de pe garduri, din șanțuri, tv, reviste, experiență proprie, modele. E cel mai simplu. Toate echipele se antrenează la fel incepând cu încălzirea și terminând cu fazele fixe.

Chiar se mănâncă la fel. Sosul roșu nu lipsește din meniu. Toți îsi fac cruci, deși Dumnezeu nu poate fi alături de toți în același timp. Unii câștigă, alții pierd. Fotbalul este globalizat. Apelați la psihologie și la pedagogie! Dar cine poate s-o predea intensiv? Asta-i întrebarea.

Marii antrenori au fost înainte de orice psiho-pedagogi. Vedeți istoria fotbalului mai atent și vă veți convinge. Herberger, Schon, Herrera, Sacchi, Lippi, Wenger, Robson, românii (Kovacs, Lucescu, Boloni, Jenei), Bearzot, Menotti, Robson, Cruyff samd, au ținut echipele în mâini nu prin 1-4-3-1, 1-5…7…n etc. S-au mulat pe lotul avut la dispoziție și s-au impus grupului.

Respectau jucătorii și erau respectați. Fotbaliștii simt repede personalitatea dresorului/ antrenorului. Îl respectă și se subordonează, sau nu. Adaptarea omului la mediu este definiția americană a inteligenței. Este valabilă și pentru antrenori și pentru jucători. Propun o materie la “GRANDE” SFA: ADAPTAREA VIITORULUI “PRO” LA MEDIU. Cel neaoș românesc. Cine predă? Cred că m-aș încumeta. Cine se mai înscrie? Păcat de Dică. E băiat bun. Și nu doar el”, a fost amplul mesaj postat de Marcel Pușcaș pe pagina personală de Facebook.

Nicolae Dică și-a anunțat plecarea de la CS Mioveni după înfrângerea cu Petrolul

CS Mioveni nu a obținut niciun punct în cele trei partide disputate în play-out. Mai mult decât atât, „lanterna roșie” nu a izbutit să marcheze vreun gol, iar Nicolae Dică se gândește la plecare. Fostul antrenor al FCSB a anunțat că o decizie finală va veni în cursul zilei de marți, după o discuție cu familia.

”Ne-a bătut Budi cu o execuție senzațională. Nu am reușit să facem o partidă bună, să revenim, să ajungem cu mingea în 30 de metri. În ultimii 30 de metri nu am reușit să punem probleme. Am arătat ca o echipă ca și retrogradată. Ok, am primit și noi un gol, dar să dăm și noi. Am arătat foarte rău.

De la vorbe la fapte e cale lungă. Degeaba vorbim dacă nu facem pe teren. Astăzi am fost slabi. M-am bucurat la început, că în primele 9 etape eram pe drumul cel bun.

Nu știu, o să ajung acasă și o să mă gândesc ce decizie voi lua. Nu vreau ca doar eu să îmi doresc rămânerea în Liga 1. Pentru mine e important că am venit. Am avut curaj. În nouă etape am arătat un fotbal bun. O să mă gândesc acasă, să văd ce decizie voi lua. Nu sunt antrenorul care să vină și să-și dorească, iar jucătorii nu”, a spus Nicolae Dică, la finalul meciului cu Petrolul.