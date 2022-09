Nicolae Dică, avertisment dur pentru Tavi Popescu: „Mulți fotbaliști talentați au ajuns la Divizia B sau la C!”

Antrenorul vicecampioanei României a dezvăluit și că Florinel Coman a mers ușor accidentat la lotul echipei naționale, căpitanul FCSB-ului simțind o jenă la picior după meciul cu West Ham, scor 1-3, dar anunțând staff-ul medical abia după meciul din campionat cu FC Voluntari, scor 1-1.

Nicolae Dică, avertisment dur pentru Tavi Popescu

dur pentru Tavi Popescu, explicând că a purtat mai multe discuții cu el pentru a-l impulsiona: „Am avut foarte multe discuții cu el. Încerc să-i spun, să-i explic ce să facă.

Am avut și eu momente când nu am avut evoluții bune, dar contează ca el să muncească și să dea totul la antrenamente pentru că sigur va reveni, are calitate. La jucătorii tineri e normal că încă nu există o constanță”.

„Trebuie să se ridice treptat și să revină pe parcurs, pentru că are calitate și sunt sigur că va reveni. Vreau mai mult de la el, să-i ia pe jucători unu contra unu, pentru că e unul dintre puținii jucători care pot să facă asta.

Trebuie să fie cu picioarele pe pământ. Am văzut mulți fotbaliști talentați, care au ajuns la divizia B sau la divizia C. Dar nu cred că se va întâmpla așa ceva la Tavi Popescu”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Coman are o problemă la picior!”

Nicolae Dică a vorbit și , dezvăluind o accidentare ușoare pe care a suferit-o căpitanul FCSB-ului și pe care acesta nu a anunțat-o imediat:

„Coman are o problemă la picior. Și acum la pauza meciului cu Craiova a cerut schimbare. A avut ceva de la meciul cu West Ham, am aflat abia după meciul cu Voluntari. De-asta nu a jucat la meciul cu Anderlecht. E o problemă care se reface rapid, de-asta e la echipa națională.

Da și atunci la națională nu știam că era accidentat. Cu Macedonia de Nord a fost momentul ăla. După meciul cu West Ham s-a gândit că nu are nicio problemă, simțea o jenă, dar a crezut că îi trece.

E decizia celor de la națională dacă va juca sau nu, acolo va fi văzut și de doctor. Cu cât spui mai rapid, cu atât începi recuperarea mai rapid. Crezi că sunt lucruri minore și când se agravează situația nu e bine”.

În final, Nicolae Dică a vorbit și despre David Miculescu: „Am vorbit cu el, sunt mulțumit. El cam bate să vină pe mijloc, dar e greu să joace acolo. E ca mine! Pe mine dacă mă puneai în stânga sau în dreapta mă găseam mai mult la finalizare”.