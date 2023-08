Nicolae Dică, bucuros după FC U Craiova – Voluntari: „Dau o notă mare echipei!”

Antrenorul oltenilor este convins că echipa sa poate să joace chiar mai bine și că este capabilă să obțină rezultate bune, pentru a-și atinge obiectivul, și anume de a intra în play-off-ul competiției.

Nicolae Dică, bucuros după FC U Craiova – Voluntari

Nicolae Dică a fost bucuros după victoria lui , scor 3-1: „Dau o notă mare echipei, e important că am reușit să câștigăm. Mi-aș fi dorit să nu primim acel gol, dar se întâmplă!

am marcat trei goluri, am fost ofensivi, am stat bine și defensivi, dar trebuie să fim conștienți că ne așteaptă partide grele. Voluntari era într-o formă bună, tocmai câștigase cu Rapid.

Băieții au înțeles mesajul meu și au câștigat. Ne bucurăm pentru victorie, e a doua victorie consecutivă, dar trebuie să fim modești, calmi și să ne antrenăm 100%, pentru că așa vom avea rezultate”.

„La fotbal nu există liniște!”

„La fotbal nu există liniște, eu mereu vreau mai mult, putem și mai mult decât am făcut până acum. Cu multă muncă, cu multă disciplină putem face acest lucru.

Încerc eu și staff-ul meu să facem lucrurile bine și sper să avem aceeași atitudine. Cred că de când am venit la meciul cu Sepsi, am pierdut în minutul 89, cu U Cluj meritam un egal, dar s-a întâmplat.

Important e că băieții au avut încredere în ei. Au fost transferați la un club cu tradiție, iar băieții sper că au înțeles mesajul meu și al conducerii”, a .

„FCSB a făcut un meci bun, au întâlnit un adversar bun, rar am văzut o echipă care joacă cu un om în minus și să fie periculoasă. Au un adversar greu, dar am încredere că toate echipele românești se pot califica.

S-a văzut și aseară că ce se întâmplă în Danemarca e ceva bun, prin jocul pe care îl practică. Sper să se califice toate echipele, pentru că e bine pentru fotbalul din România”, a mai spus antrenorul lui FC U Craiova.