Nicolae Dică dă de pământ cu omul care l-a dat afară de la FC Argeș: „M-a jignit! Domnu’ milionar, Nicolae Dică are 4 campionate, 3 Cupe ale României, meciuri în Champions League și-ți mai enumăr”

Nicolae Dică, indignat de modul în care a fost tratat la plecarea de la FC Argeș

Nicolae Dică a avut un discurs la adresa lui Viorel Tudose, sponsorul principal al echipei, : „M-au deranjat foarte mult articolele care au apărut în ziar cu acest domn milionar. Că mie așa îmi place să îi spun. Are, are…”.

„Dicanho” nu a mai rezistat și a răbufnit la FANATIK SUPERLIGA: „M-a jignit, a apărut la televizor și ultima oară și acum după ce am plecat. M-a jignit, m-a făcut în toate felurile, a spus că eu ce caut să vorbesc la televizor.

Domnu’ milionar, Nicolae Dică are 4 campionate câștigate, are 3 Cupe ale României, are o Supercupă, are meciuri în Champions League, echipa națională, și îți mai enumăr dacă vrei mai multe”.

Nicolae Dică i-a înșiruit lui Viorel Tudose performanețe sale ca jucător și antrenor: „Am făcut ceva în fotbalul ăsta”

Nicolae Dică îi aduce aminte lui Viorel Tudose ce a mai reușit ca jucător și antrenor: „Cel mai bun jucător al anului 2006, în care pe locul doi au fost Mutu și Chivu, care jucau în Italia. Cam ăsta este Nicolae Dică. Poate să vorbească ce vrea el despre fotbal pentru că și-a câștigat acest drept.

Și mă așteptam de la acești ziariști să îi spună: ‘Domne, nu poți să vorbești despre acest om așa’. Că n-ai cum să vorbești. Sau pe unde a intrat el pe la televizor sau unde a spus.

Oricine se trezește acum să vorbească despre orice fost fotbalist care a realizat ceva și să se ia de el. Nu se poate ca un care n-a făcut nimic în fotbal să vină și să vorbească despre unii oameni care au făcut ceva în fotbalul ăsta”.

Dică: „Ba da, domnu’ milionar, am realizat să știți!”

Nicolae Dică îi aduce aminte că a reușit să facă echipă cu un buget mic: „Nu este OK din punctul meu de vedere. Așa să ieșim să jignim este foarte ușor, dar hai să ne uităm ce a făcut acel om, ce a realizat acel om și după putem să vorbim.

El s-a apucat să zică de mine că n-am realizat nimica nici ca antrenor. Ba da, domnu’ milionar, am realizat să știți. Am promovat pe FC Argeș din liga a treia cu 250.000 de euro buget. Am făcut lotul acela care a promovat la Liga 1. A mai venit Ionuț Badea și a mai adus doi jucători în iarnă. Tot așa cu buget de 400.000 de euro.

Antrenorul în vârstă de 44 de ani consideră că mandatele sale la FCSB au fost reușite: „Am venit la FCSB, am reușit să joc play-off de Champions League, am terminat pe locul doi în campionat, am calificat echipa în grupele Europa League, am mers în primăvara europeană.

În al doilea mandat am calificat echipa în Conference League după 5 ani în decurs de 3 luni. Am reușit niște perfomanțe, astea mici așa și ca antrenor.

Am câștigat campionatul, cupa, Cupa Ligii cu FCSB, ca antrenor secund al lui Costel Gâlcă. Am făcut parte din acel grup. Am muncit și eu acolo. 5% sau 1% acolo am și eu parte la acele trofee obținute în acel an. Cam astea sunt performanțele mele ca antrenor. Ca jucător nu mai stau că le-am spus mai devreme și iau câte goluri am dat cred că n-am văzut el meciuri live”.

„Eu n-am venit să îl întreb pe el motivele pentru care a băgat firma în insolvență”

Nicolae Dică e de părere că tehnicienii de pe lista „alb-violeților” au mai puține performanțe: „Eu nu permit. Când eram antrenor la echipa națională mergeam la meciuri. Îl mai vedeam la meciuri la FC Argeș. Nu vreau să vorbesc mai mult, doar mi-am spus punctul de vedere.

Aducem un antrenor mai bun decât Nicolae Dică. Nu vreau să comentez, dar înainte să vorbești, ia CV-ul ce a făcut Nicolae Dică și antrenorii pe care îi aduci vezi ce CV-uri au.

Atunci poți să faci comparație. Eu n-am venit să îl întreb pe el care au fost motivele pentru care a băgat firma în insolvență. Eu sunt cu sistemele mele”, a mai spus fostul antrenor al lui FC Argeș.

