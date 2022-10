Nicolae Dică debordează de optimism după Anderlecht – FCSB 2-2: ”Important e ca pe viitor să mergem în Champions League”

Deși a lăsat o impresie mai bună la Bruxelles, vicecampioana României cu o etapă înainte de încheierea fazei grupelor.

Optimism peste limită la Nicolae Dică după Anderlecht – FCSB 2-2

În conferința de presă ce a urmat partidei Anderlecht – FCSB 2-2, Nicolae Dică a părut extrem de optimist în ciuda eliminării din Conference League și crede că totul s-a jucat în dubla de coșmar cu Silkeborg.

”Păcat că nu am reuşit mai multe puncte. Dezamăgirea vine de la cele două jocuri pe care le-am avut cu Silkeborg şi de acolo nu am reuşit să scoatem nimic. Cu West Ham şi în cele două meciuri cu Anderlecht, am arătat bine.

Important e că suntem aici. E un alt nivel, un alt ritm. E bine pentru jucători. Important e ca pe viitor, noi, Steaua (n.r. – FCSB), sau alte echipe, să meargă în Conference League, Europa League sau, Doamne Ajută, în Champions League”, a declarat Dică.

Dică, fericit că suporterii sunt lângă echipă

Referitor strict la întâlnirea de la Bruxelles, tehnicianul vicecampioanei României s-a arătat mulțumit de faptul că jucătorii săi au avut puterea să revină de fiecare dată când au fost conduși, însă e deranjat de greșelile din defensivă.

”O partidă dificilă, mă aşteptam la acest lucru. Am început bine jocul, am avut ocazii de a marca. Din păcate, am primit acel gol la primul lor şut pe spaţiu porţii. Important e că echipa a avut reacţie şi am reuşit să egalăm.

Apoi, am luat acel gol din fază fixă, unde am pierdut marcajul, dar am reuşit să revenim din nou. Jucătorii merită felicitaţi. Sunt mulţumit de întreaga echipă.

Un lucru senzaţional pentru noi că am avut suporterii alături. M-am bucurat că i-am văzut la joc, că au strigat Steaua în timpul jocului şi la sfârşit erau bucuroşi şi au cântat împreună cu jucătorii”, a mai spus Nicolae Dică.

Dică, susținut de Becali

Extrem de nervos după rezultatul de egalitate din întâlnirea cu Anderlecht, Gigi Becali a anunțat că și va păstra doar câteva grupe pentru a respecta regulamentul.

Omul de afaceri a vorbit și despre situația lui Nicolae Dică la FCSB și l-a asigurat din nou pe antrenor că nu va fi demis, însă își dorește ca acesta să lucreze mult mai mult la capitolul posesie, acolo unde vicecampioana României a suferit împotriva lui Anderlecht.