Nicolae Dică, declaraţie stranie după Farul – FCSB 3-1: “Dacă voi rămâne în continuare la echipă, o să adopt o altă strategie”

, iar criza roş-albaştrilor în SuperLiga continuă. Echipa lui Nicolae Dică rămâne cu o victorie în şapte etape, fiind pe locul 13 în clasament.

Nicolae Dică, supărat pe jucători după Farul – FCSB 3-1: “Poate nu ştiu la ce echipă au venit”

Antrenorul roş-albaştrilor a fost foarte supărat după eşecul împotriva Farului. Dică a spus că unii jucători nu înţeleg la ce club au venit, fiind îngrijorat de greşelile în defensivă. În plus, antrenorul a lăsat de înţeles că viitorul său la echipă este pus sub semnul întrebării:

“A fost un meci foarte slab din partea noastră. Nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul arătat în Europa. Am jucat foarte slab. Le tot spun că obiectivul este câştigarea campionatului şi nu înţeleg. Ei cred că s-a terminat anul că ne-am calificat în Conference League.

Le-am spus şi la vestiar că această echipă a jucat în Champions League. Conference League e aşa… am câştigat nişte bani. Obiectivul nostru este să câştigăm titlul şi să jucăm în Champions League. Poate nu ştiu la ce echipă au venit.

“Dacă voi rămâne în continuare la echipă, o să adopt o altă strategie”

De la jucători cu experienţă de la care aştept mult văd o mulţime de greşeli. Nu îmi place să scot în evidenţă un jucător. Ideea este că pierdem cu toţii. Nu pierde doar Dawa. La fel şi când câştigăm. În vestiar le spun cine şi cum a greşit.

Au jucat jucătorii care au jucat în Europa, . Un jucător cu experienţă în România. Mă îngrijorează golurile primite. Dacă voi rămâne în continuare la echipă, o să adopt o altă strategie.

Se pare că ceea ce îmi doresc eu, nu se poate realiza. M-am referit că dacă voi fi în continuare antrenorul echipei în viitor. Ceea ce vreau eu, văd că e foarte greu de realizat. Este foarte mult de explicat.

“Le-am cerut de când am venit că vreau să văd plăcere, personalitate”

La FCSB îmi doresc posesie, atacuri poziţionale, să aduci mulţi jucători în careu. Sunt încrezător, sunt pozitiv şi o să încerc să scot maximum din ce pot jucătorii. Aşa am făcut şi în Europa, am scos maximum.

Le-am cerut de când am venit că vreau să văd plăcere, personalitate. Să văd că sunt jucători care cer mingea, care au curaj. Asta vreau. Eu sunt primul care a greşit. Am încercat să facem un pressing avansat, am pregătit aceste lucruri, dar nu am reuşit.

Nu am putut să îi motivez pe jucători să avem o viteză în plus. Nu va trebui să mai joace aşa echipa în următoarele meciuri. West Ham îmi dă fiori. Sincer, da”, a spus Nicolae Dică la finalul meciului.