Nicolae Dică, demis de la Concordia Chiajna! Ilfovenii îl vor antrenor pe fostul său coleg de la Steaua

Nicolae Dică a fost demis din funcția de antrenor principal la Concordia Chiajna. Cine ar putea să îi ia locul. Conducerea clubului are deja o primă opțiune.
Alex Bodnariu
22.09.2025 | 20:36
Aventura lui Nicolae Dică la Concordia Chiajna s-a încheiat. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare. Antrenorul român a fost numit în luna martie pe banca echipei și a rezistat doar 15 meciuri. Postul ar putea fi preluat chiar de fostul său coleg de la Steaua.

Nicolae Dică a rămas liber! Antrenorul a fost dat afară de la Chiajna

Concordia a avut un început bun de sezon. Fosta echipă a lui Nicolae Dică a înregistrat o serie de rezultate pozitive, însă lucrurile au luat o turnură negativă în ultimele săptămâni. Chiajna a pierdut ultimele două jocuri, cu FC Voluntari și CSM Slatina.

Cine îi poate lua locul lui Nicolae Dică la Chiajna

Înfrângerea pe teren propriu, în fața celor de la Slatina, l-a costat pe Nicolae Dică locul pe banca tehnică a Concordiei Chiajna. Oficialii clubului au decis să-l demită. Echipa este, în acest moment, pe locul 11 în clasamentul Ligii a II-a, cu 10 puncte adunate în 7 etape. Conform ProSport, Andrei Cristea este prima variantă a conducerii, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, antrenorul trebuie să rezilieze contractul cu Popești Leordeni.

„Mulțumim, Nicolae Dică!

Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încheierea, pe cale amiabilă, a colaborării cu antrenorul principal Nicolae Constantin Dică, care a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei de seniori în perioada 19 martie 2025 – 22 septembrie 2025, dar și a celor doi secunzi, George Cotigă și Viorel Tănase.

Le mulțumim pe această cale și le urăm succes în continuare.

Concordia Chiajna va comunica, în perioada următoare, deciziile privind numirea unui nou antrenor principal”, au scris reprezentanții clubului pe pagina oficială de Facebook.

Nicolae Dică și-a început aventura în antrenoriat în 2015 la FCSB. Ulterior, a mai pregătit echipe precum FC Argeș, Mioveni, FC U Craiova sau FC Voluntari. Acum, tehnicianul în vârstă de 45 de ani este din nou liber de contract și așteaptă noi oferte.

