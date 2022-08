Nicolae Dică, desființat după CS Mioveni – FCSB 1-1: „De când a venit el, echipa joacă și mai prost”

FCSB este pe locul 11 în SuperLiga. În primele patru etape, vicecampioana României a obținut doar trei puncte, după remizele cu U Cluj, FC U Craiova și CS Mioveni și după înfrângerea cu Rapid. , din turul 3 preliminar al UEFA Europa Conference League.

Critici dure pentru Nicolae Dică, după ce FCSB a rămas fără victorie în SuperLiga

La finalul meciului de la Mioveni, Nicolae Dică și-a criticat fotbaliștii. La rândul său, tehnicianul a primit critici dure din partea lui Dumitru Dragomir. De când s-a întors pe banca lui FCSB, Nicolae Dică a obținut două victorii și a înregistrat două rezultate de egalitate. Ambele succese au venit în preliminariile Conference League.

„Am văzut haosul Stelei! Convingerea mea este că au jucat bine în repriza secundă. Au și câțiva tineri talentați, dar e haos mare, de la fundul terenului până la înaintași. Schimbările astea masive nu duc la nimic bun. Până nu îți cristalizezi un lot de 12-13 fotbaliști cu care să merg.

E și rolul antrenorului. Până acum, principal a fost Becali. Iată, de când a venit Dică, echipa joacă și mai prost. Pelici a fost mai bun decât antrenorii Stelei. Puteau să bage lejer două goluri.



E inacceptabil haosul din apărare. Să nu poți tu să găsești niște apărători? Nu au un mijlocaș de acoperire care să stea între apărători, care să vină la marcaj.

Târnovanu a fost omul meciului, de ce să ne ascundem? La FCSB nu există un jucător care să stăpânească echipa. Cordea aleargă, Tavi e bun, dar nu e unul care să îi stăpânească. Cum are Rapid, pe Săpunaru și Junior Morais.



Ambii au știința jocului. La FCSB sunt speriați de bombe, urcă veverița pe ei. În afara portarului, care are o valoare incontestabilă, restul sunt haotici”, a spus Dumitru Dragomir, conform .

Ce le-a transmis Dică jucătorilor după remiza de la Mioveni

Joyskim Dawa a fost Deși au trecut doar patru etape din SuperLiga, camerunezul are deja trei cartonașe galbene încasate.

„M-am gândit să-l bag pe Tamm atacant, dar apoi am zis să jucăm 3-5-2 cu Miculescu vârf. Sperăm să vină victoria la meciul împotriva Chindiei, de fapt trebuie să vină pentru că titlul se câștigă cu echipele mici.

Vreau să joc din 3 în 3 zile, dar la fiecare meci se accidentează unul, doi jucători. Și la Tavi m-am gândit dacă să-l folosesc de la început, dar am riscat pentru că este tânăr. Mă bucur pentru Musi că a intrat foarte bine. Ne putem bate pe două fronturi, dar sper să mai aducem jucători.

Am avut discuții cu Dawa și o să am în continuare, e un jucător agresiv, care atacă decisiv. Nu mai are 19 ani, ar trebui să știe deja, e greu să se schimbe acum, dar vom încerca să-l schimbăm, să nu mai facă atâtea atacuri agresive”, a declarat Nicolae Dică.

„Devenim ridicoli”

Hemuth Duckadam a criticat și el strategia lui Nicolae Dică. Fostul mare portar al Stelei a contestat vehement intenția antrenorului roș-albaștrilor de a îl introduce în atac pe fundașul central Joonas Tamm.

„Devenim ridicoli acum. Îl aduci pe Tamm pentru postul de fundaș central și îl bagi atacant? E de râsul lumii. În anumite situații, da, aia da”, a declarat Helmut Duckadam pentru .