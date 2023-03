Nicolae Dică, dezamăgit după FC U Craiova – CS Mioveni 3-0: „Am făcut cel mai slab meci al nostru!”

Antrenorul este de părere că echipa sa a făcut cel mai slab meci de la venirea sa la CS Mioveni și vrea ca jucătorii săi să își revină cât mai repede și să obțină puncte, în speranța evitării retrogradării.

Nicolae Dică, dezamăgit după FC U Craiova – CS Mioveni

Nicolae Dică a fost dezamăgit după înfrângerea suferită de : „Am făcut cel mai slab meci al nostru, nu am avut o atitudine bună, nu am făcut ce am pregătit, nu am avut încredere.

Întâlneam o echipă care venea după un moment dificil și mă așteptam ca noi să punem probleme și să scoatem un rezultat pozitiv, avem nevoie de puncte”.

„Am întâlnit cea mai bună echipă din play-out. Trebuie să avem încredere în continuare, pentru că putem să facem, să obținem rezultate pozitive.

Trebuie să uităm cât mai repede acest joc și să luptăm în următoarele jocuri, pentru a câștiga puncte”, a mai spus Nicolae Dică, la finalul meciului.

Nicolo Napoli nu a venit la flash-interviu

la flash-interviu, însă în locul lui a venit Florin Drăgan, antrenorul secund al oltenilor: „Băieții au făcut un joc tactic foarte bun. Ne așteptam, asta ne-am dorit.

Ne-am dorit să ducem cel puțin un meci egal la pauză și să forțăm în repriza a doua. Dragoș este un jucător extraordinar, care ne ajută enorm de fiecare dată”.

„Mă bucur că e din nou convocat la națională, o merită din plin. Avem un lot numeros și valoros. Ne dorim să ne pregătim bine în pauza care urmează și apoi să continuăm să câștigăm.

Vrem să adunăm puncte și să terminăm play-out-ul pe primul loc. Locul nostru este sus. Până la Cupă mai avem. Sperăm să câștigăm cu Petrolul”, a mai spus Florin Drăgan, la finalul confruntării.