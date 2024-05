Nicolae Dică, dezvăluiri despre retrogradatele FCU Craiova și Voluntari. „A venit și mi-a spus că trebuie să joace pentru că are 14.000 salariu”

La FANATIK SUPERLIGA, Nicolae Dică a discutat despre formațiile care au retrogradat în acest sezon de campionat, FCU Craiova și FC Voluntari. Fostul tehnician luni petrecute la ultimele cluburi unde a activat.

Nicolae Dică, dezvăluiri despre retrogradatele FCU Craiova și Voluntari

și FC Voluntari i-au stricat întreaga carieră la care a muncit timp de 10 ani și că acum este nevoit să o ia de la capăt.

Totodată, după o analiză personală, fostul atacant al formației lui Gigi Becali recunoaște că la gruparea ilfoveană a făcut câteva greșeli pe care și le reproșează. Cu toate acestea, la formația din Bănie acesta nu își reproșează absolut nimic și recunoaște că motivul pentru care a fost dat afară de Adrian Mititelu este unul “bizar”.

“Aceste două cluburi mi-au stricat în două luni cariera la care am muncit 10 ani. Nu mi-au dat nicio șansă. Mi-au făcut doar rău. Eu nu m-am gândit cu răutate față de cele două cluburi acum că au retrogradat. Dar există Dumnezeu și le mai și vede. Când îți bați joc de anumite persoane, ți se mai întâmplă și lucruri d-astea.

Da, am simțit că și-au bătut joc de mine. Am spus asta și am să o spun mereu. Am muncit 10 ani la cariera mea. Am început ca antrenor secund, am fost în liga a 3-a, apoi a 2-a și în prima ligă.

Am muncit să ajung undeva și în aceste două etape ale vieții mele, la Craiova și Voluntari, s-a șters totul. Trebuie să o iau de la început, dar nu este nicio problemă din punctul acesta de vedere, pentru că îmi place munca și o voi lua de la început. Voi ajunge din nou sus.

“Asta îmi reproșez la Voluntari”

La Voluntari îmi reproșez că am fost acolo și am încercat să schimb stilul de joc al echipei. Ceea ce echipa juca în ultimii 2-3 ani de zile. Am analizat și am făcut această greșeală. Mi-am dorit să schimb stilul de joc al echipei și sistemul de joc.

Echipa juca într-un 5-4-1 defensiv și pe contraatac, iar eu am schimbat sistemul în 4-2-3-1 sau 4-3-3 și voiam să avem o inițiere de joc, să avem posesie, să creem ocazii multe. Am vrut să schimb multe lucruri și am greșit aici. Nu trebuia să fac asta și mi-am dat la ultimul meci când am readus sistemul cu care erau obișnuiți și au jucat foarte bine.

După acel meci am stat de vorbă cu președintele clubului care s-a arătat mulțumit. Vorbeam să mai aducem jucători, vorbeam de un anumit jucător pe care l-a și adus după. La 3 zile am ajuns la încetarea contractului.

Asta a fost greșeala mea, pentru că am vrut altceva într-o perioadă foarte scurtă. Trebuia să merg pe același lucru, să schimb cât mai puțin și să aștept perioada de vară, unde să îmi aduc niște jucători și să le implementez ceea ce vreu eu de la echipă. Asta am greșit eu acolo”, a declarat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA.

“La Craiova nu am greșit cu absolut nimic”

“La Craiova nu am greșit cu absolut nimic. Când vine patronul să îți zică ‘Vreau să rupem contractul, nu am ce să îți reproșez’, mi se pare ceva ieșit din comun. Asta mi-au zis și cei din club. Eu știu motivul pentru care am fost îndepărtat. Este unul bizar.

Erau anumiți jucători pe care nu îi băgam și îmi spunea patronul ‘Nu poți să îl ții rezervă pe x, pentru că are 14.000 salariu’. Și am zis ‘Nu sunt eu devină că are atât salariul. Așa consider eu, pentru că nu se antrenează și nu merită să joace’.

În momentul când a jucat, nu a jucat cum trebuie. Așa cum spuneam și cum spunea și patronul, la Craiova nu am ce să îmi reproșez și nici ei la fel”, a mai spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

