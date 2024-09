Nicolae Dică, dezvăluiri incredibile despre demisia de la FC Argeș: ”Sunt bărbat, nu mă feresc! A decis cineva care nu e în club și are ceva cu mine”

Adus în vară pentru a promova echipa în SuperLiga, . Decizia a venit în urma rezultatelor dezamăgitoare și a faptului că piteștenii sunt abia pe locul 13 în clasament.

Cum s-a ajuns la demisia lui Nicolae Dică de la FC Argeș

Invitat în platoul , Nicolae Dică a povestit cum s-a ajuns la această demisie și a lăsat să se înțeleagă că Viorel Tudose, unul dintre finanțatorii clubului, este cel care nu l-a mai dorit.

”A fost decisă dinainte demiterea mea, se aștepta doar un eșec sau un semieșec. Dinainte de meciul cu Chiajna, așa am auzit. Nu asta a fost o mare problemă pentru mine, o problemă e că la un club ca FC Argeș decide cineva care nu este în club. Și asta cred că e mai rău pentru FC Argeș.

(n.r. – te referi la domnul Tudose?) Nu vreau să-i dau numele, pentru că nu vreau să mai discut, dar e o persoană care nu este în club în acest moment, din vară nu mai face parte din club, care a fost sponsor la această echipă, dar nu a mai băgat niciun ban. Un om care poate să sune jucătorii, să vorbească cu ei… A vorbit și înainte, vorbește și acum.

Vorbesc prea mult despre această persoană care are ceva cu mine și nu știu ce. Nu știu care este motivul de are ceva cu mine, pentru că eu am iubit și voi iubi în continuare FC Argeș, la acest club am petrecut jumătate din viața mea.

Am fost acolo la Liga 3 când am reușit să promovez această echipă și am avut cu bani de acasă, bani mulți pentru un antrenor. Un lucru pe care nu trebuia să-l fac, dar am făcut-o pentru mine, din iubire față de club. Eu m-am dus la greu.

Am făcut lucruri bune cât am stat acolo un an și jumătate. Am reușit să promovez echipa cu 250.000 de euro buget, adică un buget foarte mic. Cel mai mare salariu al unui jucător atunci era de 1.700 de lei.

Când m-am întors la Liga 2, cu un avut un buget de 400.000 de euro până în iarnă, cu cel mai mare salariu de 7.000 de lei, am făcut acel lot cu care s-a promovat în SuperLiga. Nu am înțeles de ce acest domn are ceva cu mine”, a declarat Dică.

De ce a avut FC Argeș un start greoi de sezon

Tehnicianul a mărturisit faptul că înainte de a semna contractul cu FC Argeș i-a cerut președintelui Dani Coman să-l asigure că va avea susținere. ”Pe mine Dani Coman m-a pus la echipă. Dani Coman mi-a transmis că nu mai continuăm, dar am avut încredere atunci când am semnat că mă poate susține.

I-am spus de la început că sunt oameni împotriva mea, dacă poate să mă susțină merg cu cea mai mare plăcere. El a zis că poate. Dar să pare că după șapte etape din campionat și două din Cupa României în care am pierdut doar două jocuri…

N-au fost rezultatele pe care le așteptam, dar în discuția pe care am avut-o la început, când am semnat contractul pe doi ani, am spus că în acești doi ani trebuie să promovăm echipa. Asta a fost discuția cu Dani și cu ceilalți din club.

Le-am spus că e posibil să promovăm în primul an, și eu voiam asta, dar e greu în momentul în care aduci 16 jucători noi, când aduci trei jucători cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, mai aduci doi jucători pe parcursul campionatului, plus alți doi care au fost accidentați. În total sunt șapte jucători care nu au făcut pregătirea cu mine și după aia am jucat cu ei”, a continuat Dică, la FANATIK SUPERLIGA.

Dică a renunțat la banii din clauza de reziliere

”Am spus că pot apărea aceste probleme pe început de campionat și am avut dreptate, dar eram la 3 puncte de play-off. Csikszereda are același antrenor al doilea an, jucători de 3-4 ani, Steaua antrenor de 5-6 ani. Acum doi ani îmi spunea și Oprița că a schimbat foarte mulți jucători și nu a prins play-off-ul. Anul ăsta au venit cu 2-3 plombe și sunt în față.

Slatina are antrenor și jucători de 3-4 ani și altele care sunt în față, la fel. Echipele astea care au schimbat mulți jucători și care au venit și care au venit și cu antrenor nou nu au avut rezultatele așteptate.

Când am avut discuția să reziliem am spus: ‘Dani, dar lucrurile astea se întâmplă și la celelalte echipe’. El a zis: ‘Nu am ce să fac, trebuie să reziliem’. Se pare că am fost singurul care m-am ținut de cuvânt, am fost vertical.

Când am semnat contractul i-am spus lui Dani: ‘Am pus clauza, dar când vrei să nu mai colaborăm, nu mai colaborăm. Ei strâng mâna și am plecat’. Aveam clauza de reziliere, dar am renunțat la ea”, a spus el.

A fost trădat Dică de Dani Coman?

Tehnicianul nu a vrut să vorbească despre președintele Dani Coman și a dezvăluit faptul că a avut o discuție înainte de a semna contractul cu persoana care nu l-a dorit la club și a crezut că toate problemele s-au rezolvat.

”(n.r. – Ești dezamăgit și de Dani Coman?) Nu vreau să spun acest lucru. Vreau să spun doar că nu văd cum într-un club poate să ia deciziile o persoană care nu este acolo. Probabil că clubul are nevoie de bani și, din ce am înțeles, acest domn a promis că în două săptămâni va semna contractul și va aduce bani.

Am avut o discuție cu acest domn înainte să semnez cu FC Argeș, mie îmi place să fiu bărbat, să vorbesc față în față, nu să mă pitesc și să dau interviuri sau să vorbesc prin ziare. I-am explicat tot ce gândesc eu, ce vreau și am crezut că lucrurile s-au reglat. Ne-am strâns mâna, dar se pare că nu a fost așa. Mă doare, sunt supărat, dar lucrurile trec”, a încheiat Nicolae Dică, la FANATIK SUPERLIGA.

Dedesubturile plecării lui Dică de la FC Argeș