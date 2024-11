Conflictul dintre CSA Steaua și FCSB nu pare a se termina. Această dispută a împărțit foști jucători și suporteri în două tabere, fiecare cu propria sa credință și susținere. Cei mai mulți oameni din fotbal încă o consideră pe FCSB echipa care a preluat destinele Stelei, însă reprezentanții Clubului Sportiv al Armatei nu se lasă bătuți și . Nicolae Dică este confuz în privința disputei și l-a provocat pe Gabi Balint la un dialog.

Nicolae Dică, dialog incendiar cu Gabi Balint pe conflictul CSA Steaua – FCSB: „De ce a durat 11 ani să se facă acest demers? De ce nu s-a făcut în 2005?”

Nicolae Dică, fost jucător al Stelei și fost antrenor al unor formații precum FC Argeș și FCSB, s-a arătat confuz de acest conflict dintre cele două cluburi bucureștene și l-a provocat în direct pe Gabi Balint, legenda de la Sevilla, la un dialog privind istoria predării clubului Steaua către omul de afaceri Gigi Becali.

Aflat în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dică a pus întrebarea: “Un lucru aș vrea și eu să întreb: de ce în 2003 sau 2004, când s-au făcut acele acte? 2003, da! De ce au durat 11 ani, până în 2014-2015, că erau multe persoane care știau acest lucru, că nu s-au făcut actele… De ce nu au făcut în 2005, sau 2006 și au stat 11 ani ca să facă acest demers?”

Răspunsul lui Balint a venit imediat, prin convorbire telefonică: “Pentru că, atunci când s-a făcut, conducătorii care erau ai Stelei nu i-a interesat sau au avut probabil o vorbă de sus să stea cuminți, să nu facă nimic… de la ministrul care era atunci. Probabil.

Și atunci n-a făcut nimeni absolut nimic, au lăsat să treacă anii până în momentul în care s-a considerat că trebuie se ia măsuri pentru că nu s-a dat nicio echipă, niciun nume, nimic…

Practic tot ce s-a făcut nu s-a făcut în mod legal și s-a intervenit ca dovadă că hârtiile spun lucrul ăsta și judecătorii au dat verdictul. Asta e singura chestie”, a recunoscut legendarul jucător de la Sevilla din 1986.

Gabi Balint: “Vreau să se ajungă la un numitor comun! Nu-i normal ce se întâmplă”

Fostul atacant al Stelei și al naționalei României a mai declarat că acest conflict dintre CSA Steaua și FCSB ar trebui să se oprească, întrucât suporterii sunt cei care au de suferit în primul rând, dar și foștii jucători care țin să-și exprime propriile opinii, care conduc implicit la scandaluri.

“Eu aș vrea să se ajungă la un numitor comun, pentru că cei care suferă sunt suporterii, indiferent de care parte sunt. Ei suferă și ajung să se certe și ajung unii să ne mai batjocorească și pe noi, care suntem de o parte. Nu-i normal!“, a mai spus Balint.

Ultima “victimă” a oficialilor Stelei este comentatorul celor de la Prima Sport, Emil Grădinescu, fiind vizat și el precum Mircea Lucescu pentru a fi trimis în judecată. și este ferm convins că reprezentanții CSA nu vor avea nimic de câștigat.

“Efectiv, lumea râde de ei în hohote, cu lacrimi. Cum poți demonstra legătura cauzală dintre ce am spus noi și ce pățesc ei? În ultimii 2 ani, cred că am spus de un milion de ori FCSB și poate că mi-a scăpat o dată sau de două ori ‘Steaua’, că 30 de ani așa am zis. Dar o faci fără să vrei, fără intenție. Iar aceste scăpări au fost amendate de CNA”, a spus, printre altele, Emil Grădinescu, unul dintre cei mai experimentați comentatori sportivi din România.

