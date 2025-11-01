Nicolae Dică, director sportiv la FCSB?! Anunțul fostului atacant despre retragerea din antrenorat: „Mihai Stoica îmi zicea să vin lângă el”

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică, moment de sinceritate despre cariera sa. Fostul antrenor de la FCSB s-a gândit ce vrea să facă mai departe și a spus către ce rol în fotbal s-a orientat mai nou. Ce planuri are tehnicianul român, de fapt.

Nicolae Dică, gata de o nouă aventură?

Nicolae Dică rămâne un nume important în istoria fotbalului românesc. El a scris istorie în tricoul Stelei/FCSB-ului, echipă pe care a ajuns ulterior să o pregătească în două rânduri diferite.

După ce , iar , Nicolae Dică s-a gândit foarte bine la ce urmează în cariera sa. Tehnicianul român pare dispus tot mai mult să devină director sportiv.

„La fotbal nu pot să renunț, pentru că mi-a dat tot ce am în acest moment și nu pot să stau fără fotbal. Poate nu voi fi antrenor, poate voi fi altceva într-un club. De un an urmez și cursurile de director sportiv. M-am înscris la aceste cursuri pentru că mi s-au părut interesante. Am zis că m-ar ajuta și pe mine, ca antrenor.

Chiar a fost o idee bună – am învățat foarte multe lucruri și este posibil oricând să renunț la cariera de antrenor și să merg pe cea de director sportiv. Ideal este să fiu antrenor, să fiu pe teren zi de zi – asta îmi place

Mi-am setat un timp limită. Chiar sunt aproape de momentul acela în care să iau o decizie. Poate fi un moment de cotitură pentru mine. Analizez. Depinde ce oferte voi avea ca antrenor!”, a spus Nicolae Dică, pentru

Mihai Stoica, propunere pentru Nicolae Dică. „Îmi zicea să vin lângă el”

Nicolae Dică a vorbit și despre primele tentative în ceea ce privește postul de director sportiv. El a dezvăluit că cel care i-a propus prima dată să preia un asemenea rol a fost nimeni altul decât Mihai Stoica,

„Mihai Stoica m-a adus prima oară la Steaua (n.r. FCSB), ca secund al lui Gâlcă, și tot MM îmi zicea să vin lângă el ca director sportiv. Am refuzat, pentru că îmi place să fiu antrenor. Vreau să încerc treaba asta. Sunt un om care, din 2008, de la 28 de ani, a început să își scrie antrenamentele. Asta mi-am dorit și îmi doresc în continuare. Dar viața… nu știi unde te duce”, a mai spus Nicolae Dică, conform sursei citate anterior.

Ce echipe a antrenat Nicolae Dică

Retras din cariera de jucător în vara anului 2014, de la echipa lui Gică Hagi, Nicolae Dică s-a focusat de atunci pe cariera de antrenor. Prima sa experiență cu adevărat în calitate de antrenor principal a fost la FCSB (iunie 2017 – decembrie 2018). A ratat titlul cu formația bucureșteană, dar a reușit să o ducă până în șaisprezecimile Europa League, unde „roș-albaștri” erau eliminați de Lazio (2-5 la general).

Înainte de a reveni la FCSB, în vara anului 2022, a pregătit pentru scurt timp România U23. În al doilea mandat la echipa bucureșteană, care a durat până în luna noiembrie a aceluiași an, rezultatele au fost tot mai slabe. Au urmat apoi experiențe pe băncile celor de la CS Mioveni , FCU Craiova, FC Voluntari, FC Argeș și cea mai recentă la Concordia Chiajna.