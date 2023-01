Nicolae Dică, după debutul cu victorie la CS Mioveni: „Nu suntem o echipă slabă”. Mesaj pentru Bogdan Rusu, marcator la revenirea de la FCSB

Nicolae Dică , scor 1-0 cu Petrolul, în etapa 22 din SuperLiga. În urmă cu o săptămână, tehnicianul era prezentat oficial de „lanterna roșie” din SuperLiga. La finalul partidei, fostul antrenor de la FCSB a mărturisit că este încrezător în misiunea formației argeșene de a se salva de la retrogradare.

Nicolae Dică, încrezător după Mioveni – Petrolul 1-0: „Nu le-am dat prea multe șanse”

Nicolae Dică s-a despărțit de FCSB la începutul lunii noiembrie 2022, informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Ajuns pe banca lui CS Mioveni, de a se salva de la retrogradare.

Argeșenii s-au impus la limită pe teren propriu, scor 1-0. Bogdan Rusu, fostul fotbalist de la FCSB, a revenit cu gol la CS Mioveni. „O victorie mare pentru moralul băieților, pentru ceea ce urmează. Am început bine, am și marcat, am avut posesie bună, nu le-am dat prea multe șane în prima repriză.

A doua repriză am jucat consistent, dar ne-am retras puțin pentru că avem acel avantaj. Și Petrolul a schimbat sistemul, acel 4-4-1-1. Ne-am creat și așa câteva oportunități, au avut și ei, dar per total, sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor și de lupta de pe teren”, au fost concluziile lui Nicolae Dică.

Nicolae Dică, debut cu dreptul pe banca celor de la CS Mioveni: „Am arătat că nu suntem o echipă slabă”

CS Mioveni a obținut a doua victorie în actualul sezon, în SuperLiga, însă are în continuare o misiune grea de a scăpa de ultimul loc pe care îl ocupă în prezent. Grație victoriei cu Petrolul Ploiești, formația argeșeană a ajuns la 12 puncte după 22 de etape.

„Dacă am venit aici, înseamnă că eu cred că pot face asta, am încredere în ceea ce lucrez zi de zi, am încredere în jucătoii care erau aici și în cei nou-veniți, trebuie să dăm totul la fiecare meci.

Am arătat că nu suntem o echipă slabă, ci că suntem o echipă ok, care se poate bate cu celelalte. Am făcut pressing sus, am recuperat multe mingi, îmi era și teamă că vom cădea fizic, că unii jucători au venit abia în urmă cu 5 sau 7 zile, dar am făcut un meci bun”, a mai spus Nicolae Dică.

Nicolae Dică îi acordă sprijin lui Bogdan Rusu. Atacantul, revenire cu gol la Mioveni

Bogdan Rusu s-a transferat în vară la FCSB de la Mioveni pentru 300.000 de euro, însă atacantul a revenit după doar șase luni în Argeș. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fotbalistul în vârstă de 32 de ani .

Bogdan Rusu a fost pregătită de Nicolae Dică și în perioada de la FCSB, iar fostul tehnician al vicecampioanei este hotărât să-i acorde încredere totală. „Mă bucur pentru el, e un jucător important pentru echipă, a arătat și înainte să meargă la FCSB, a ajutat echipa și la Liga 2. Am vorbit cu el, îi dau încredere totală și sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul.

Eu sunt un antrenor căruia îi place disciplina și munca, m-am ghidat după aceste două principii și ca jucător și așa fac și ca antrenor, orinde voi merge și transmit asta și jucătorilor”, a mai spus Nicolae Dică.

„Nu vreau să vorbim de rămânerea în Liga 1, e doar primul joc, deocamdată nu am obținut nimic. Vom pleca în toate jocurile cu șansa a doua, dar vom lupta ca și azi să luăm puncte”, a mai spus tehnicianul.