Nicolae Dică e așteptat să semneze! Echipa care îl dorește insistent pe banca tehnică. Exclusiv

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Nicolae Dică (46 de ani) este dorit insistent de CS Tunari, grupare care luptă pentru promovarea în Liga 2. Din informațiile FANATIK, fostul tehnician al FCSB-ului ezită să accepte oferta, însă a promis că va fi prezent la meciul pe care ilfovenii îl vor disputa pe teren propriu contra lui CS Blejoi, care va avea loc sâmbătă, 17 octombrie. Acesta a fost ofertat și în sezonul trecut de cei de la Tunari.

Nicolae Dică, dorit insistent de CS Tunari

Nicolae Dică ar putea să revină pe banca tehnică după o pauză de peste un an. FANATIK a aflat că fostul antrenor al FCSB-ului este dorit insistent de CS Tunari, grupare care evoluează în Seria 3 din Liga 3. Antrenorul ezită să ia o decizie, însă a promis celor din conducerea clubului că va fi prezent la meciul cu CS Blejoi de sâmbătă pentru a urmări echipa. În startul acestui sezon, pe banca lui CS Tunari s-a aflat Călin Cojocaru.

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După primele 8 etape ale sezonului de Liga 3, gruparea ilfoveană ocupă poziția secundă în seria 3, cu 17 puncte, la 5 în urma liderului Flacăra Moreni. Aceștia au evoluat în divizia secundă în sezoanele 2023-2024 și 2025-2026. CS Tunari l-a ofertat pe Nicolae Dică și în stagiunea precedentă, când la echipă evolua fiul său, Marco. Acesta a decis să renunțe la fotbal în luna februarie. Fostul internațional român nu a antrenat deloc în ultimul an, precedenta sa experiență fiind la Concordia Chiajna, în perioada martie – septembrie 2025.

Prima experiență a lui pe banca tehnică a fost ca antrenor secund la FCSB, în perioada 2014-2015, acesta făcând parte din staff-urile conduse de Costel Gâlcă și . După un scurt mandat de interimar la cârma formației „roș-albastre”, Dică a devenit antrenorul principal al lui SCM Pitești (actuala FC Argeș), aflată la acel moment în Liga 3.

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În vara lui 2017 a revenit la FCSB, de această dată ca antrenor principal, și a rămas pe banca echipei timp de un an și jumătate, acesta fiind cel mai lung mandat din cariera sa. Nu a cucerit niciun trofeu, cea mai importantă performanță fiind calificarea în primăvara europeană în 2018, FCSB fiind eliminată de Lazio în 16-imile Europa League. În perioada 2019-2021 a activat ca antrenor secund la națională, în mandatul lui Mirel Rădoi, iar în ultimii 4 ani și jumătate a avut mandate scurte, de cel mult 6 luni, la mai multe formații din primele două divizii: FCSB, CS Mioveni, FC U Craiova, FC Voluntari, FC Argeș și Concordia Chiajna.