Sport

Nicolae Dică e așteptat să semneze! Echipa care îl dorește insistent pe banca tehnică. Exclusiv

Bogdan Mariș, Emanuel Roșu
13.10.2026 | 21:51
Nicolae Dica e asteptat sa semneze Echipa care il doreste insistent pe banca tehnica Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Nicolae Dică (46 de ani) ar putea reveni pe banca tehnică. Antrenorul este dorit insistent de CS Tunari, formație aflată în Liga 3. FOTO: Sport Pictures
Nicolae Dică ar putea reveni pe banca tehnică după o absență de peste un an. Fostul antrenor al FCSB-ului este dorit insistent de o formație din România.
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Nicolae Dică (46 de ani) este dorit insistent de CS Tunari, grupare care luptă pentru promovarea în Liga 2. Din informațiile FANATIK, fostul tehnician al FCSB-ului ezită să accepte oferta, însă a promis că va fi prezent la meciul pe care ilfovenii îl vor disputa pe teren propriu contra lui CS Blejoi, care va avea loc sâmbătă, 17 octombrie. Acesta a fost ofertat și în sezonul trecut de cei de la Tunari.

Nicolae Dică, dorit insistent de CS Tunari

Nicolae Dică ar putea să revină pe banca tehnică după o pauză de peste un an. FANATIK a aflat că fostul antrenor al FCSB-ului este dorit insistent de CS Tunari, grupare care evoluează în Seria 3 din Liga 3. Antrenorul ezită să ia o decizie, însă a promis celor din conducerea clubului că va fi prezent la meciul cu CS Blejoi de sâmbătă pentru a urmări echipa. În startul acestui sezon, pe banca lui CS Tunari s-a aflat Călin Cojocaru.

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După primele 8 etape ale sezonului de Liga 3, gruparea ilfoveană ocupă poziția secundă în seria 3, cu 17 puncte, la 5 în urma liderului Flacăra Moreni. Aceștia au evoluat în divizia secundă în sezoanele 2023-2024 și 2025-2026. CS Tunari l-a ofertat pe Nicolae Dică și în stagiunea precedentă, când la echipă evolua fiul său, Marco. Acesta a decis să renunțe la fotbal în luna februarie. Fostul internațional român nu a antrenat deloc în ultimul an, precedenta sa experiență fiind la Concordia Chiajna, în perioada martie – septembrie 2025.

Ce echipe a antrenat Nicolae Dică în carieră. Tehnicianul a avut două mandate la FCSB

Prima experiență a lui Nicolae Dică pe banca tehnică a fost ca antrenor secund la FCSB, în perioada 2014-2015, acesta făcând parte din staff-urile conduse de Costel Gâlcă și Mirel Rădoi. După un scurt mandat de interimar la cârma formației „roș-albastre”, Dică a devenit antrenorul principal al lui SCM Pitești (actuala FC Argeș), aflată la acel moment în Liga 3.

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În vara lui 2017 a revenit la FCSB, de această dată ca antrenor principal, și a rămas pe banca echipei timp de un an și jumătate, acesta fiind cel mai lung mandat din cariera sa. Nu a cucerit niciun trofeu, cea mai importantă performanță fiind calificarea în primăvara europeană în 2018, FCSB fiind eliminată de Lazio în 16-imile Europa League. În perioada 2019-2021 a activat ca antrenor secund la națională, în mandatul lui Mirel Rădoi, iar în ultimii 4 ani și jumătate a avut mandate scurte, de cel mult 6 luni, la mai multe formații din primele două divizii: FCSB, CS Mioveni, FC U Craiova, FC Voluntari, FC Argeș și Concordia Chiajna.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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