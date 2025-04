Nicolae Dică, furios după Chiajna – Câmpulung 1-4: „Dacă a fost ceva necurat, vinovații să plătească”

Surpriza zilei de sâmbătă din fotbalul românesc a venit din Liga a II-a, acolo unde Concordia Chiajna a pierdut umilitor în fața unei formații ce nu mai câștigase din februarie și adunase doar 7 puncte pe parcursul întregului campionat. Nicolae Dică nu a suportat această umilință și ridică suspiciuni asupra rezultatului.

Nicolae Dică, suspiciuni asupra meciului Concordia Chiajna – Câmpulung 1-4

Fotbaliștii de la Câmpulung au reușit să adune doar 7 puncte în acest sezon de Liga a II-a. Până la meciul cu Concordia Chiajna, echipa de pe ultimul loc reușise 3 victorii și o remiză, însă una dintre victorii i-a fost anulată din cauza faptului că a fost împotriva celor de la

Astfel, cu doar 7 puncte înaintea duelului cu ilfovenii, La prima vedere, misiunea lui Nicolae Dică și a fotbaliștilor săi părea una facilă, însă nu s-a dovedit a fi așa.

Concordia Chiajna s-a văzut condusă cu 2-0 încă din primul sfert de oră, iar ilfovenii nu au mai putut reintra în joc. Până la finalul primei reprize, Robert Ion a redus din diferență, însă tabela a arătat 4-1 pentru Câmpulung Muscel la finalul meciului.

Nicolae Dică nu-și poate găsi o explicație pentru ce s-a întâmplat pe teren, și, deși nu ar vrea să creadă acest lucru, nu poate să nu se gândească la un posibil „blat” al jucătorilor.

Nicolae Dică: „Dacă se va dovedi că a fost vorba de ceva necurat, vinovații să plătească!”

Nicolae Dică a eșuat în ultimele sale aventuri în lumea antrenoratului. Rezultatele nu l-au ajutat, însă nici conducerea nu a avut răbdarea necesară ca „Nic” să-și poată implementa filozofia în echipă. După ce a început cu o victorie pe banca tehnică a ilfovenilor, dar a continuat neașteptat cu două înfrângeri împotriva a două echipe situate mai jos în clasament decât Chiajna, Dică a răbufnit:

„Nu am nicio explicație, nu găsesc cuvintele! Nu mi s-a întâmplat vreodată așa ceva în cariera de antrenor sau de jucător. Nu am trăit niciodată o asemenea umilință.

Am stat de vorbă și cu cei din conducere, e normal ca toată lumea să fie supărată. E un club care investește bani, care oferă condiții de Liga 1. E normal ca lumea să fie supărată și dezamăgită. La fel sunt și eu. Eu am muncit pentru cariera mea, muncesc în continuare. Am făcut lucruri bune și nu vreau să fiu umilit sau cineva să-și bată joc de cariera mea. Tot ce am realizat e datorită muncii depuse și a disciplinei. Și, bineînțeles, am fost integru.

Nu am crezut niciodată în aranjamente. Dar, dacă a fost așa și se va dovedi, cei vinovați să fie pedepsiți! Dacă cineva a făcut așa ceva… Nu e de iertat! Dacă cineva a făcut ceva, atunci să plătească.

Acum mai avem trei meciuri de jucat, voi încerca să-i motivez pe jucători ca să câștigăm puncte și să ieșim din treaba asta, din zona periculoasă”, a declarat tehnicianul, conform