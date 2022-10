Nicolae Dică, furios după sarabanda de cartonaşe roşii din UTA – FCSB 2-2: “E prea de tot! Benga merita patru galbene! Sunt foarte supărat”

, în Cupa României Betano. Antrenorul roş-albaştrilor a fost furios pe maniera de arbitraj a lui Andrei Cojocaru, care a eliminat trei jucători de la vicecampioană în final de meci.

Nicolae Dică, furios după sarabanda de cartonaşe roşii din UTA – FCSB 2-2

Nicolae Dică a declarat că FCSB ar fi trebuit să câştige acest meci şi ar fi făcut-o dacă arbitrul nu ar fi împărţit eliminările în finalul confruntării:

“Am făcut un joc bun, am reuşit să revenim după ce am fost conduşi. Am luat gol rapid, dar băieţii au avut reacţie şi am revenit. Nu ne-am creat multe ocazii de gol, dar şi aşa am reuşit să marcăm de două ori.

Defensiv nu am avut mari probleme, în afară de primul gol. I-am băgat în joc cu primul cartonaş roşu, apoi al doilea, apoi al treilea la Tavi. Nu vreau să comentez arbitrajul, nu e stilul meu. Dar e prea de tot.

“Benga trebuia să ia patru cartonaşe galbene. Sunt prea supărat acum”

Benga trebuia să ia patru cartonaşe galbene. Sunt prea supărat acum, nu vreau să vorbesc la cald. Bouhenna a făcut un meci foarte bun, dar a primit două cartonaşe galbene în 20 de secunde. Nu am văzut foarte bine.

La Radunovic primul cartonaş galben a fost gratuit. La Tavi Popescu, la fel. Avem VAR, dar nu ştiu când intervine. Andrei Vlad este un portar care a avut momente foarte bune la FCSB. Târnovanu i-a luat faţa, dar el se antrenează bine, dar i-am spus că atunci când am nevoie de el, vreau să dea totul.

“Suntem pe un drum bun, cu trei victorii la rând în campionat, suntem bine”

Nu am făcut-o până acum pe asta cu trei cartonaşe roşii. . I-am spus să îmi transmită când nu mai poate. Mi-a plăcut atitudinea echipei. Dacă nu luam trei cartonaşe roşii, cred că reuşeam să învingem.

Suntem pe un drum bun, cu trei victorii la rând în campionat, suntem bine. Şi azi meritam să câştigăm, nu am avut probleme după primul gol al lor. Orice jucător până în iarnă trebuie să dea totul.

Dacă vom reuşi să câştigăm cu Sepsi vom trece peste ei în clasament, cu două meciuri mai puţin disputate”, a spus Nicolae Dică la finalul confruntării.