Nicolae Dică i-a refuzat pe arabi pentru FCSB. Contractul fabulos la care a renunțat

Nicolae Dică (40 de ani), secundul selecționerului României, a povestit că, atunci când era tehnicianul celor de la FCSB, a spus nu unei propuneri din fotbalul arab. Pe atunci, el se afla la începutul carierei de antrenor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dică a fost antrenorul principal al echipei lui Gigi Becali între 2017 și 2018. Acum, formația din București ocupă prima poziție în campionatul României , cu 24 de puncte după zece etape.

Fostul jucător al FCSB-ului a spus că, atunci când era tehnician la echipa din București, a primit o propunere bună, din străinătate, dar nu a acceptat-o pentru că se afla la începutul carierei de antrenor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Eram la început de carieră”

„Când am fost la Steaua, am avut şi eu ofertă din zona aia (n.r. din fotbalul arab) şi am decis să rămân la Steaua (n.r. FCSB). Acum fiecare îşi decide viitorul şi ceea ce îşi doreşte. Eram la început de carieră, îmi doresc să fac performanţă mai întâi în România şi apoi să merg undeva afară”, a spus Nicolae Dică la Telekom Sport.

Dică a zis și cum s-a înțeles din postura de antrenor cu patronul FCSB-ului. El a vorbit despre modificările din timpul partidelor și a spus că nu era sunat de Gigi Becali, ci patronul îl apela pe Mihai Stoica, managerul general al echipei.

ADVERTISEMENT

„În perioada în care am fost la FCSB am avut discuții cu patronul echipei și de multe ori cu Meme. Patronul voia să știe echipa care o să fie folosită în meciul pe care urma să-l jucăm. Îi spuneam aceste lucruri, îi spuneam la ce schimbări mă gândesc, cine cred eu că ar putea juca în timpul meciului.

Echipele din cariera lui Dică

Aveam discuții cu dânsul și erau lucruri normale pe care să le vorbești cu președintele, cu patronul. Oamenii din club cunosc fotbalul și sunt de-o viață în fotbal. Nu am primit niciun telefon în timpul meciului. V-am spus că aveam discuții înainte de joc și îi spuneam ce jucăm. Chiar dacă mai începea domnul Becali cu: «De ce ălă, de ce celălalt». Eu aveam discuțiile acestea cu patronul și cu Meme. El poate vorbea cu Meme la pauză și Meme îmi mai spunea: «Ziceai că vrei să-l schimbi pe X cu Y!». Nu făceam schimbările că mă suna!”, a declarat Nicolae Dică, conform GSP.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică a mai fost antrenor și la FC Argeș. 80 de meciuri a stat pe banca celor de la FCSB. Ca jucător el a evoluat la mai multe echipe printre care FC Argeș, Steaua București, Catania, CFR Cluj sau Viitorul Constanța.

Dică a discutat și despre cum se înțelege cu Florin Tănase: ”Dacă eu aveam ceva cu Tănase, aveam şi cu Florinel Coman, care a fost în aceeaşi situaţie. Aveam şi cu Alibec, care a fost la echipa naţională. Eu nu sunt genul de om care să aibă ranchiună.

ADVERTISEMENT