Nicolae Dică îi cere lui Gigi Becali transferuri dpă victoria din Slovacia: „Am discutat cu patronul. Nu avem jucători cu experiență”

Nicolae Dică, , rămâne fără înfrângere de la revenirea la echipa lui Gigi Becali, însă nu crede că echipa sa e calificată după victoria din Slovacia.

Nicolae Dică, primele declarații după victoria FCSB-ului cu Dunajska Streda: „Ne așteptam la un meci foarte dificil”

Nicolae Dică a analizat la conferința de presă victoria din Slovacia și consideră că Dunajska Streda e o echipă puternică: „Ne așteptam la un meci foarte dificil. Știam că întâlnim o echipă bună. Consider că am făcut 70 de minute bune, mă refer aici la prima repriză, când am pus presiune și am avut câteva ocazii de a marca. Per total, a fost o repriză bună, am fost agresivi pe faza defensivă”.



Antrenorul FCSB a fost mulțumit de jocul echipei în repriza a doua, chiar dacă la mijlocul reprizei a fost o scădere de ritm: „În a doua repriză, am început bine, ne-am creat situații de a marca, apoi am avut un moment în care am făcut pasul înapoi. Am avut reacție însă, am marcat, a venit și cartonașul lor roșu, ceea ce ne-a ajutat”.

Jocul și atitudinea echipei din finalul partidei l-a făcut pe fostul golgheter al FCSB să își pună multe întrebări: „Sunt nemulțumit de ultimele 20 de minute. Trebuia să avem o posesie mai bună, eram în superioritate numerică și trebuia să marcăm și golul doi”.

Nicolae Dică: „Trebuia să marcăm și golul doi. Am arătat că nu avem jucători cu experiență”

Nicolae Dică e convins că dacă ar fi avut mai mulți jucători cu experiență, FCSB ar fi câștigat la o diferență mai mare de scor: „Am făcut pasul înapoi și trebuia să punem mai multă presiune pe adversar și să marcăm și golul doi. Îi felicit pe băieți pentru atitudine și rezultat. Am arătat că nu avem jucători cu experiență în lot și suntem o echipă tânără”.

Antrenorul în vârstă de 42 de ani are și o strategie prin care să îi maturizeze pe cei mai importanți jucători ai echipei: „Am încredere și cred că vor putea să crească. Ăsta e motivul pentru care nu am marcat golul doi. Din jucătorii tineri voi încerca să facem doi-trei lideri din această echipă”.

Dică : „Dawa e un jucător cu taliu, cu forță și e agresiv când atacă decisiv. Am avut emoții că va primi al doilea galben și chiar m-am gândit să îl schimb. I-am spus să stea calm și să nu mai facă fault”.

Nicolae Dică le cere transferuri lui Gigi Becali și Mihai Stoica: „Mai avem nevoie de jucători”

Nicolae Dică mai cere jucători la echipă și e de părere că FCSB nu e calificată după rezultatul din Slovacia: „Au venit cei doi, sunt mulțumit de ceea ce au arătat și mă așteptam să nu joace 90 de minute. Au făcut pe teren ceea ce le-am cerut. Mai avem nevoie de jucători și am discutat cu patronul și cu Meme.

Ne așteaptă o partidă mai grea ca în această seară și trebuie să fim concentrați la retur. Nu am rezolvat absolut nimic. Vom întâlni o echipă puternică și șansele de calificare sunt în continuare egale”, a declarat antrenorul FCSB-ului la conferința de presă.