Nicolae Dică îi dă lecții tactice lui Reghecampf! Cum ar trebui să arate FCSB și cine e jucătorul care poate aduce milioane în conturile lui Becali

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FCSB se pregătește de meciul cu Oțelul Galați, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30. Nicolae Dică, fost jucător și antrenor la FCSB, crede că echipa lui Laurențiu Reghecampf ar trebui să joace într-un sistem 4-2-3-1 pentru a avea succes.

Nicolae Dică îi dă sfaturi tactice lui Laurențiu Reghecampf și pariază pe Alexandru Stoian

Mai mult, în acest sistem ar putea fi crescut atacantul Alexandru Stoian (18 ani), care are toate șansele să fie vândut mai apoi pe bani grei. Așadar, Nicolae Dică ar alege din start un sistem 4-2-3-1 și uneori 4-3-3.

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„Vreți să mă băgați cu Reghe în contră. Aș opta pentru 4-2-3-1 și vă spun și de ce. Pentru Stoian, el poate fi și număr 10 și în spatele atacantului. Poate deveni un jucător bun și clubul să ia foarte mulți bani. E un jucător care îmi place foarte mult, a mai jucat acolo, vine din linia a doua. Eu cred că va da un randament foarte bun ca decar.

În poartă l-aș pune pe Târnovanu, Popa mai are nevoie de timp . Pădurariu, fundaș stânga, iar Labonne să fie în dreapta. Îmi place de el, centrează bine, are nevoie de minute. Crețu e un jucător important, dar poate juca la o săptămână sau două”, și-a început analiza Nicolae Dică, în direct la

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Nicolae Dică a făcut primul 11 ideal al celor de la FCSB: nu lipsesc Târnovanu, Duarte sau Muhar

Surprinzător, sau nu, Dică l-ar titulariza cu orice preț pe Miculescu alături de Korenica. „Mie îmi place Duarte de când era la FCU Craiova, iar în partea cealaltă Batubinsika. E greu pentru Mihai Popescu să intre acum, după accidentarea avută și recidiva.

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unul să fie defensiv, iar Cisotti te poate ajuta și ofensiv. Poate fi un optar foarte bun, nu îl văd în zona laterală. La Galați, dar și la FCSB, a fost mult mai bun când a jucat central. În benzi, Korenica și Miculescu și atacant Drăguș”, completat Nicolae Dică.

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Așadar, Nicolae Dică ar miza pe un prim 11 alcătuit din Târnovanu – Pădurariu, Batubinska, Duarte, Labonne – Cisotti, Muhar – Korenica, Stoian, Miculescu – Drăguș.