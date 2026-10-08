Sport

Nicolae Dică îi dă lecții tactice lui Reghecampf! Cum ar trebui să arate FCSB și cine e jucătorul care poate aduce milioane în conturile lui Becali

Nicolae Dică a alcătuit primul 11 al ideal pentru FCSB și a numit jucătorul care poate aduce „mulți bani” dacă este folosit cum trebuie de antrenorul Laurențiu Reghecampf.
Flaviu Popa
08.10.2026 | 22:38
Nicolae Dica ii da lectii tactice lui Reghecampf Cum ar trebui sa arate FCSB si cine e jucatorul care poate aduce milioane in conturile lui Becali
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Nicolae Dică îi dă sfaturi lui Laurențiu Reghecampf
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FCSB se pregătește de meciul cu Oțelul Galați, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30. Nicolae Dică, fost jucător și antrenor la FCSB, crede că echipa lui Laurențiu Reghecampf ar trebui să joace într-un sistem 4-2-3-1 pentru a avea succes.

Nicolae Dică îi dă sfaturi tactice lui Laurențiu Reghecampf și pariază pe Alexandru Stoian

Mai mult, în acest sistem ar putea fi crescut atacantul Alexandru Stoian (18 ani), care are toate șansele să fie vândut mai apoi pe bani grei. Așadar, Nicolae Dică ar alege din start un sistem 4-2-3-1 și uneori 4-3-3.

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„Vreți să mă băgați cu Reghe în contră. Aș opta pentru 4-2-3-1 și vă spun și de ce. Pentru Stoian, el poate fi și număr 10 și în spatele atacantului. Poate deveni un jucător bun și clubul să ia foarte mulți bani. E un jucător care îmi place foarte mult, a mai jucat acolo, vine din linia a doua. Eu cred că va da un randament foarte bun ca decar.

În poartă l-aș pune pe Târnovanu, Popa mai are nevoie de timp. Târnovanu e un portar de echipă națională. Pădurariu, fundaș stânga, iar Labonne să fie în dreapta. Îmi place de el, centrează bine, are nevoie de minute. Crețu e un jucător important, dar poate juca la o săptămână sau două”, și-a început analiza Nicolae Dică, în direct la Digi Sport.

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Nicolae Dică a făcut primul 11 ideal al celor de la FCSB: nu lipsesc Târnovanu, Duarte sau Muhar

Surprinzător, sau nu, Dică l-ar titulariza cu orice preț pe Miculescu alături de Korenica. „Mie îmi place Duarte de când era la FCU Craiova, iar în partea cealaltă Batubinsika. E greu pentru Mihai Popescu să intre acum, după accidentarea avută și recidiva.

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La centrul terenului, i-aș alege pe Muhar și Cisotti, unul să fie defensiv, iar Cisotti te poate ajuta și ofensiv. Poate fi un optar foarte bun, nu îl văd în zona laterală. La Galați, dar și la FCSB, a fost mult mai bun când a jucat central. În benzi, Korenica și Miculescu și atacant Drăguș”, completat Nicolae Dică.

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Așadar, Nicolae Dică ar miza pe un prim 11 alcătuit din Târnovanu – Pădurariu, Batubinska, Duarte, Labonne – Cisotti, Muhar – Korenica, Stoian, Miculescu – Drăguș.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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