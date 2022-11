Nicolae Dică îi dă o nouă replică lui Mihai Pintilii: „Dar el saluta când plecam de la antrenamente?”

„Nick” l-a contrazis pe Mihai Pintilii și i-a transmis că a purtat discuții cu el și că acesta nu saluta la finalul antrenamentelor.

Nicolae Dică îi dă o nouă replică lui Mihai Pintilii

Nicolae Dică i-a dat o nouă , după ce acesta a spus că nu a fost anunțat de plecarea sa: „N-am înțeles ce a spus Pinti că nu contează Cupa. Ok, s-a dus cu jucătorii care au evoluat mai puțin și au crezut că vor câștiga meciul cu Oțelul, că adversarul nu e în prima ligă. Dar asta nu înseamnă că nu contează Cupa României.

Pintilii știe cum am plecat, nu vreau să mai discut mai mult, am avut discuții cu el, nu vreau să mai vorbesc mai mult. Și eu am fost deranjat de unele lucruri, nu pot să spun, ei le știu, că le-am spus lor”.

„Dacă ei vor să apară cu mai multe lucruri, să apară ei, eu nu vreau să fac asta. Când nu îți place disciplina pe care am impus-o eu, e normal să nu-ți convină unele lucruri”.

Pintilii saluta când plecam de la antrenamente? Nu știam când pleca Pintilii de la stadion după meciuri”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Oamenii de rând din club au fost supărați când am plecat!”

„Știi ce bucurie am simțit când am plecat de la FCSB? A contat mult când oamenii de la bucătărie au fost supărați că am plecat, oameni de la magazie au fost supărat că am plecat.

Pentru mine asta a contat, că unii oameni normali au simțit ceva când am plecat eu. Atât! Așa am auzit că unii nu m-au acceptat ca principal, așa am auzit”, .

„Eu am vorbit multe discuții cu Coman. A avut reacții bune, avea și realizări la început. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am de unde să știu ce face în timpul liber, că nu umblu după el pe stradă”, a mai spus Nicolae Dică despre Florinel Coman.

