Nicolae Dică, în extaz după Viking – FCSB 1-3: „Calificarea se datorează băieților minunați pe care îi antrenez!”

Antrenorul vicecampioanei României este de părere că forța grupului este cea care a adus calificarea echipei și consideră că felul în care jucătorii au insistat în atac, au condus la penalty-ul obținut în ultima fază a partidei.

Nicolae Dică, în extaz după Viking – FCSB 1-3

Nicolae Dică a fost în extaz după ce în returul din Norvegia, cu Viking Stavanger, scor 3-1, vicecampioana României marcând golul decisiv în ultima fază a partidei, din penalty prin Risto Radunovic:

ADVERTISEMENT

„Da, e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Mai mult de atât contează că am reușit această calificare, pentru acești băieți minunați pe care îi antrenez zi de zi.

Sunt foarte mulți tineri, meritau pentru cariera lor o astfel de calificare. Am început foarte bine jocul, am reușit să marcăm, am primit acel gol dintr-o greșeală, dar important e că în repriza a doua am reușit să marcăm două goluri”.

ADVERTISEMENT

„Dezamăgirea mea era că nu marcasem mai multe goluri în prima repriză. Mi-au plăcut toți jucătorii. Îmi place acest grup, sunt mândru că pot să-i antrenez.

Risto execută cel mai bine penalty-urile de la noi. Eu sper că sunt talismanul echipei, dar dacă eram întrebat în timpul meciului, aș fi spus că nu, pentru că simțeam că doar mie mi se poate întâmpla să primesc un gol dintr-o singură ocazie”, a continuat Nicolae Dică.

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc să jucăm cu echipe cât mai bune, care să joace fotbal”

„Cu toată lumea care face parte din staff am reușit să ne calificăm. Acum ne axăm pe campionat, vom pune mai mare punct pe acest lucru, pentru că obiectivul nostru e campionatul, primul obiectiv, acela de a intra în grupele Conference League, l-am reușit.

Îmi doresc să jucăm cu echipe cât mai bune, care să joace fotbal. Vreau să le mulțumesc și jucătorilor pentru că au făcut fericiți milioane de oameni care au fost în fața televizoarelor și ne-au susținut. Mi-aș dori un fundaș central, dacă nu vom continua la fel. Mă supăr doar când nu au reacție, în rest nu mă supăr”, .

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc ca oamenii să aibă încredere în noi, pentru că doar așa putem să creștem. O să ne simțim și noi mai bine în orele cu avionul până la București, după trecem la treabă, pentru că avem un meci greu în campionat”, a mai spus antrenorul.