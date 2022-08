Nicolae Dică, înaintea meciului vital dintre FCSB și Dunajka Streda: “Ne putem asigura bugetul pe un an al clubului!”

Nicolae Dică a susținut o conferință de presă înainte de meciul dintre FCSB și Dunajska Streda, iar antrenorul e convins că echipa sa se va califica.

Nicolae Dică, mesaj pentru jucători înainte de meciul cu Dunajska Streda: „Trebuie să facem un joc defensiv foarte bun pentru a reuși un rezultat pozitiv”

Antrenorul FCSB-ului i-a lăudat pe cei de la Dunajska Streda și consideră că FCSB va avea un meci și mai dificil față de cel din tur: „Ne așteaptă o partidă mult mai grea ca în tur, pentru că i-am simțit că sunt o echipă bună, cu jucători de calitate de la mijlocul terenului în sus, o echipă care joacă ofensiv. Noi trebuie să fim pregătiți pentru asta și trebuie să facem un joc defensiv foarte bun pentru a reuși un rezultat pozitiv.

E clar că trebuie să respecte ce am lucrat tactiv ofensiv și defensiv, să avem atitudine, cum am avut la majoritatea jocurilor de când am venit la echipă și unitate. Doar împreună putem face rezultate.

Dică a comentat și : „Deja titular? Nu știam că a anunțat că eu am fost la antrenament. Eu știam ce discuții am avut cu dânsul zilele acestea. El se va întoarce azi de la Belgrad și vom vedea în ce stare va fi după-amiază, când va ajunge aici. Sunt șanse să fie în lot. După discuția pe care o voi avea deseară cu el vom vedea.

În funcție de feedback-ul pe care îl am de la el. Nu mai e arma secretă acuma! Întotdeauna e mai bine ca adversarul să nu știe ce faci. Nu e primul jucător care merge în Serbia și reușește să joace după câteva zile. Și eu am fost în Serbia și după trei zile am jucat. Nu am de unde să știu secretul”.

Nicolae Dică anunță o atmosferă senzațională pe National Arena: „Ne bucurăm că vin alături de echipă”

FANATIK a anunțat că : „Vorbeam cu Meme înainte de antrenament și îmi spunea că o să fie peste 30.000 de oameni. Ne bucurăm că vin alături de echipă. Avem nevoie de ei. La 2-2 cu georgienii ne-au încurajat și am reușit să marcăm încă două goluri”.

Dică nu e îngrijorat de rezultatul din meciul cu CS Mioveni: „În campionat sunt multe etape și aici e o altă competiție. Am analizat ce am făcut greșit la Mioveni și apoi am încheiat și am pregătit meciul de joi. E un lucru bun că la câteva zile poți să arăți să joci altfel. Nu înseamnă că mâine seară suntem gata calificați. E un meci important pentru toată lumea. Avem obiectivul de a intra în grupe și contează foarte mult acest lucru pentru că se asigură bugetul pe un an la echipei. E greu să joci din trei în trei zile și să schimbi jucătorii”.

Nicolae Dică, despre duelul cu Mirel Rădoi: „E important ca unul dintre noi să câștige titlul”

Nicolae Dică se bucură că se va duela cu Mirel Rădoi și e de părere că FCSB și Universitatea Craiova au două loturi extrem de valoroase: „Eu nu mai sunt adversar. Ne-am ales aceeași meserie și mă așteptam să fim în același timp la echipe în Liga 1. Important să ajungem în ultima etapă și să jucăm titlul. Că va fi el sau altcineva, e important ca unul dintre noi să câștige titlul. I-am dat un mesaj. Știu că e ocupat că și eu am venit cu două zile înainte de meci.

Îi doresc multă baftă și să califice echipa cum am reușit și eu. Și ei m-au felicitat pe mine când am venit la Steaua. Sunt două loturi echilibrate și noi și ei. Cine va fi mai constant pe parcursul campionatului, acela va câștiga. Sperăm să fim amândoi cât mai mult.

E un antrenor care a arătat și la naționala de juniori și seniori că a făcut rezultate bune, un joc bun și cu siguranță va fi un plus pentru Craiova venirea lui la echipă. Sperăm să intrăm grupe și să îl văd la stadion împreună cu toată familia. Înseamnă că jucăm bine și va fi spectacol și în grupe. Vor fi 30-40.000 de suporteri”.

Nicolae Dică, despre plecarea lui Ștefan Târnovanu și accidentarea lui Ovidiu Popescu

Nicolae Dică nu crede că portarul FCSB-ului va părăsi echipa și confirmă că accidentarea lui Ovidiu Popescu este foarte gravă: „Au mai fost echipe care au început rău campionatul și apoi au reușit să revină. Nu trebuie să ne pierdem încrederea.

Deocamdată nu știe nimic și Târnovanu trebuie să fie gata să apere cât mai bine la noi. Nu ne e frică de adversar și de nimic pentru că am pregătit foarte bine jocul. Sper să punem în practic tot ce am făcut la antrenament. Am încredere în băieții mei și cred că vom face o partidă bună.

Sunt învățat dacă am pierdut căpitanul și golgeterul echipei. Nu este o problemă pentru mine acest lucru. Vom aduce alții sau vom merge cu ce avem. Cu siguranță vor mai veni alții dacă vor mai pleca jucători.

Nicolae Dică e convins că Ovidiu Popescu va reveni mai puternic: „A mai trecut printr-o accidentare de acest fel”

„L-am pierdut pe Ovidiu pentru o perioadă foarte lungă. Va sta foarte mult timp. A mai trecut printr-o accidentare de acest fel. E pregătit pentru ce urmează și se va întoarce mai puternic. L-am folosit meci de meci pentru că știam că poate. A venit acel ghinion la meciul cu Mioveni, când a călcat strâmb. Se întâmplă. Mi s-a întâmplat și mie să nu mă lovească nimeni și să-mi rup genunchiul.

Probabil vor găsi un alt loc din care să ne încurajeze și cu siguranță vor fi alături de echipă. Jucătorii au nevoie de suporteri în momentele dificile. Am fost și eu jucător și știu cum e. Dacă nu îți merge jocul bine și primești o încurajare din tribună cu siguranță îți poți reveni”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă dinaintea meciului dintre FCSB și Dunajska Streda.