Nicolae Dică, încrezător înainte de West Ham – FCSB: „Am pregătit și noi câteva lucruri!”. Le-a mulțumit suporterilor

Antrenorul vicecampioanei României a spus că nu are nimic de pierdut în deplasarea de pe „London Stadium” și că vrea de la jucători să evolueze cu plăcere.

Nicolae Dică, pregătit de West Ham United – FCSB

Nicolae Dică a vorbit despre meciul , explicând ce se așteaptă de la echipa sa: „E o echipă foarte bună, care dau 60 de milioane de euro pe un jucător, au jucători care au evoluat la cel mai înalt nivel, au valoare.

ADVERTISEMENT

Noi nu avem nimic de pierdut la acest meci, trebuie să mergem să jucăm de plăcere. E o echipă bună, dar vom vedea ce vom face. Am pregătit câteva lucruri și sperăm să ne iasă”.

Totodată, Nicolae Dică a recunoscut că a rămas plăcut impresionat de fanii echipei, pentru felul în care au susținut-o pe FCSB. „Suporterii au fost extraordinari în această perioadă.

ADVERTISEMENT

Eu am jucat atât timp la FCSB, am antrenat un an şi jumătate, prima perioadă, nu am văzut suporterii să fie atât de alături de echipă ca în această perioadă. Incredibil!”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Suporterii ne-au calificat cu Saburtalo!”

și a recunoscut că nu se teme că fanii ar putea părăsi echipa din cauza rezultatelor nefavorabile ale echipei din campionat.

ADVERTISEMENT

În plus, Dică a vorbit despre aportul imens al suporterilor la meciul cu Saburtalo, scor 4-2, când FCSB a reușit să întoarcă rezultatul din tur și să se califice în turul doi preliminar al Conference League.

„Ne-au ajutat foarte mult. Nu mi-e frică să îi pierdem. Din punctul meu de vedere, când eşti suporterul unei echipe, o susţii şi când îi e bine, şi când îi e greu.

ADVERTISEMENT

Asta îmi doresc. Ei au dovedit în această perioadă că au fost alături de echipă. Cu Saburtalo ne-am calificat datorită supoterilor”, a mai spus Nicolae Dică.