Nicolae Dică, înjurat în Ghencea! Conflict cu Peluza Sud după Steaua – FC Argeș 0-0

Nicolae Dică a revenit în Ghencea după mult timp. Fostul decar al FCSB a debutat în acest sezon pe banca lui . Ultrașii Stelei nu au uitat declarațiile sale legate de conflictul dintre cele două tabere.

Nicolae Dică nu a fost iertat de ultrașii Stelei. Ce s-a întâmplat la finalul meciului din Ghencea

Nicolae Dică a reușit să plece neînfrânt din Ghencea, după 0-0 în prima etapă din Liga 2. Fostul antrenor al FCSB nu a avut însă parte de o primire rece din partea suporterilor.

Dacă în urmă cu mai bine de un deceniu ridica tribunele cu golurile sale în campionat și cupele europene, Nicolae Dică a refuzat la finalul meciului să vină să salute Peluza Sud Steaua:

„Dică, vino-ncoa, salută galeria”, a fost mesajul scandat de ultrași la scurt timp după încheierea meciului. Antrenorul lui FC Argeș nu a răspuns însă la apel, iar fanii au reacționat extrem de acid: „Dică, sclavul lui Gigi”, și apoi a fost înjurat.

Fostul golgheter din Ghencea s-a obișnuit deja să fie înjurat de cei care în trecut îi scandau numele

, mai ales că a fost apostrofat de unii dintre fani. În 2008, a refuzat să revină la echipă și declara: „Mi s-a luat să fiu înjurat de publicul din Ghencea. Nici mort nu vin în Ghencea”.

Fostul atacant e convins că el a jucat la Steaua: „Oprița e fostul meu coleg, am colaborat la Pitești, am jucat la Steaua (n.r. – se referă la FCSB, nu la Steaua) împreună, suntem prieteni”, spunea Dică înainte de meci.

„Dicanio”, dialog încins în direct cu Iulian Miu: „Și eu am jucat la Steaua și așa consider”

Nicolae Dică a avut un schimb tăios de replici cu Iulian Miu în cadrul unei emisiuni. Antrenorul în vârstă de 44 de ani a spus de fiecare dată când a avut ocazia că o consideră pe FCSB continuatoarea Stelei.

N.D.: Şi eu îţi spun…. Că vă bateţi cu pumnii în piept că lucraţi la Steaua, că faceţi la Steaua, iar eu te întreb pe tine, că eşti aici, angajat al clubului… Eu mi-am dorit să ajung să joc la Steaua că mi-a plăcut generaţia 1993-1994, da? 1986 nu am prins, eram mic, nici televizor nu aveam. Spune-mi echipa din 1993-1994.

I.M.: După aia am jucat şi eu cu mulţi dintre ei, Nic. În 1996 am ajuns la Steaua şi i-am prins şi pe cei care au jucat în Liga Campionilor. Acum ce facem, exerciţii?

N.D.: Ţi-o spun eu.

I.M.: O ştiu, că am jucat cu mulţi dintre ei. Prodan, Filipescu, Adrian Ilie, Panait, Vlădoiu, Stelea, am fost colegi. Era şi Pandi atunci.

N.D.: Să vorbim, că vă bateţi cu pumnii în piept că lucraţi la Steaua, că Steaua, că iubiţi Steaua, că aţi făcut Steaua. Şi eu am jucat la Steaua, că aşa consider eu.

N.D.: Mă deranjează că spune că n-am jucat la Steaua. Nu, domnule, eu am jucat la Steaua, cu emblema Stelei. Dă, mă supără că se spune că n-am jucat la Steaua. Visul meu a fost să joc la FC Argeş şi la Steaua.