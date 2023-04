Nicolae Dică își anunță plecarea de la CS Mioveni după eșecul cu Petrolul: „Ajung acasă și o să mă gândesc ce am de făcut”

şi retrogradarea este mai aproape ca niciodată. Argeşenii sunt fără punct în trei etape de play-off, dar şi fără niciun gol marcat în a doua parte a campionatului.

Nicolae Dică își anunță plecarea de la CS Mioveni după eșecul cu Petrolul

Antrenorul şi-a anunţat plecarea de la CS Mioveni după eşecul cu Petrolul. Ajuns la a doua echipă condusă în acest sezon, “Dicanio” a spus că decizia finală va veni marţi, după o discuţie cu familia:

”Ne-a bătut Budi cu o execuție senzațională. Nu am reușit să facem o partidă bună, să revenim, să ajungem cu mingea în 30 de metri.

În ultimii 30 de metri nu am reușit să punem probleme. Am arătat ca o echipă ca și retrogradată. Ok, am primit și noi un gol, dar să dăm și noi. Am arătat foarte rău.

“O să mă gândesc acasă, să văd ce decizie voi lua”

De la vorbe la fapte e cale lungă. Degeaba vorbim dacă nu facem pe teren. Astăzi am fost slabi. M-am bucurat la început, că în primele 9 etape eram pe drumul cel bun.

Nu știu, o să ajung acasă și o să mă gândesc ce decizie voi lua. Nu vreau ca doar eu să îmi doresc rămânerea în Liga 1. Pentru mine e important că am venit. Am avut curaj. În nouă etape am arătat un fotbal bun.

O să mă gândesc acasă, să văd ce decizie voi lua. Nu sunt antrenorul care să vină și să-și dorească, iar jucătorii nu”, a spus Nicolae Dică, la finalul meciului cu Petrolul.

CS Mioveni, la şapte puncte de baraj!

Dacă va pleca de la CS Mioveni, Nicolae Dică nu va mai avea dreptul de a antrena până în sezonul viitor. El a fost deja la două echipe în acest sezon, fiind antrenor la FCSB între iulie şi octombrie 2022, respectiv Mioveni, din ianuarie până în prezent.

CS Mioveni este cu sabia deasupra capului. Cu şapte etape rămase de disputat din play-off, echipa lui Nicolae Dică este ultima în clasament, la şapte puncte de ultimul loc de baraj, ocupat de UTA Arad.