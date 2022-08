Nicolae Dică, iureş la pauza meciului FCSB – Chindia 3-2: „Am făcut ravagii în vestiar! Nu se poate aşa ceva”

FCSB a spart gheața în etapa a 5-a din SuperLiga. Roș-albaștrii au obținut prima victorie din acest campionat, dar misiunea a fost extrem de dificilă. Cu un om în plus din minutul 7, vicecampioana s-a trezit condusă de Chindia cu 2-0. Așa a arătat tabela la pauză,

Nicolae Dică, un car de nervi la pauza meciului FCSB – Chindia 3-2: „Nu accept așa ceva!”

Pe stadion și la televizor s-a văzut doar ce a făcut din punct de vedere tactic antrenor. I-a scos din teren pe Dulca, Rață și Rusu și i-a aruncat în luptă pe Tavi Popescu, Olaru și Edjouma.

În doar 15 minute, vicecampioana a reușit o remontada de excepție. S-a făcut 3-2, după „dubla” lui Andrei Cordea și golul lui Joonas Tamm. La final, în ciuda celor trei puncte obținute, Dică a fost extrem de supărat, în special pe fundașii centrali.

iar în actul secund și-a făcut apariția pe gazon și Dawa, care l-a înlocuit pe algerian.

„O primă repriză foarte slabă. Nu am trăit nici ca jucător, nici ca antrenor, ca echipa adversă să fie în 10 oameni și să luăm două goluri din două greșeli imense, din două degajări de portar să luăm două goluri. E inadmisibil și nu e ok pentru mine.

A doua repriză am avut o reacție bună și am întors rezultatul. Am marcat trei goluri și am avut ocazii multe. Și, iar, din nimic, pe o degajare a portarului era să fim egalați. ‘Luați voi mingea, că noi vrem să primim goluri’. Nu accept așa ceva!

La Steaua (n.r. – FCSB) nu trebuie să se întâmple așa ceva, să luăm goluri! Avem fundași centrali, toți de 1,95 m! Săptămâna asta numai asta o să fac, o să le dau mingi lungi să dea cu capul, că asta trebuie din ce văd.

Am preătit două zile, cât am avut timp după meciul din Conference League. Din păcate nu au înțeles, nu au fost concentrați. Mă bucur că la pauză i-am făcut să înțeleagă că putem să câștigăm jocul.

Am făcut ravagii în vestiar. În afară de ce le-am spus tactic și schimbările pe care le-am făcut, a trebuit să fac ceva ca să îi trezesc. E important că i-am trezit și că am câștigat jocul.

Le-am spus că e important pentru mine ca jucătorii care intră de pe bancă trebuie să fie concentrați să ne ajute să câștigăm jocul. Mă bucur că cei care au intrat de pe bancă au făcut-o bine.

Avem nevoie nu doar de doi fundași centrali, ci de toți, de-asta am rotit, că nu știi când ai nevoie. Au fost greșeli colective, n-am câștigat duelul din degajare de portar, n-am luat mingea a doua, n-am blocat jucătorul care a marcat. E minge din șase metri, ai timp să te așezi și să câștigi duelul, nu cer foarte mult”, a declarat Nicolae Dică.

Cum vede antrenorul vicecampioanei dubla cu Viking

Pe FCSB o așteaptă acum meciul sezonului. Joi, 18 august, de la ora 21:30, roș-albaștrii primesc vizita norvegienilor de la Viking, în manșa tur din play-off-ul UEFA Europa Conference League.

„Întâlnim o echipă bună, m-am uitat puțin la jocul lor cu Sparta Praga. O echipă bună, cu talie, o echipă agresivă, care e mai bună pe teren propriu pentru că are terenul sintetic cu care e învățată”, a mai spus tehnicianul roș-albaștrilor.