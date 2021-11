Nicolae Dică îi reproșează lui Mirel Rădoi contractul de la FRF: „L-am întrebat de ce nu a făcut pe patru ani”

Secundul lui Mirel Rădoi este de părere că Mirel Rădoi trebuia să facă un contract pentru patru ani, în care să aibă timp să consolideze și să integreze tinerii jucători veniți de la U21.

Nicolae Dică și-ar dori ca Mirel Rădoi să nu plece de la naționala României, fiind convins că „tricolorii” se vor califica la Campionatul European din 2024.

Nicolae Dică îi reproșează lui Mirel Rădoi contractul de la FRF

Nicolae Dică durata contractului semnat de el cu FRF, spunând că ar fi avut nevoie de patru ani, nu de doi ani:

„E un eșec că nu am terminat pe locul doi, dar luând ce jucători am luat la națională, ce am promovat, jocul echipei care s-a îmbunătățit, astea sunt lucrurile pozitive, pe care le putem nota după această perioadă de doi ani.

Nu este ușor să pregătești câte trei jocuri, dar chiar și așa, am fost aproape să ne atingem obiectivul”.

„Nu depinde de mine, eu i-am spus lui Mirel că de ce nu a făcut contract pe patru ani, pentru că eu vedeam creșterea echipei”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„I-am spus că avem nevoie de timp!”

și a spus că i-a transmis selecționerului că are nevoie de mai mult timp pentru a integra tinerii jucători, care au început să se simtă mai bine la ultimele meciuri:

„I-am spus că avem nevoie de timp și că în doi ani e greu să-i integrăm și să avem rezultatele dorite.

Am încercat în acești doi ani să facem aceste lucruri. Am văzut la meciul cu Islanda, cum a intrat Rațiu, Răzvan Marin, Hagi”.

„Abordarea noastră a fost diferită față de ce au făcut alți selecționeri, stilul defensiv nu a mai fost prioritar și ne-am preocupat de ofensivă mai mult.

Eu i-am spus că face o greșeală dacă pleacă acum, pentru că echipa asta se va califica la EURO cu siguranță”, a mai spus Nicolae Dică, în privința.