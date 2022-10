Nicolae Dică, mulțumit după Sepsi – FCSB 0-1: „Presiunea nu scade, e un lucru pozitiv că am ajuns pe loc de play-off”

Antrenorul vicecampioanei României și-a lăudat jucătorii pentru efortul depus, explicând că nu este ușor să câștigi meciurile pe terenul lui Sepsi.

Nicolae Dică, mulțumit după Sepsi – FCSB

Nicolae Dică a fost mulțumit după victoria obținută de , scor 1-0, lăudându-și jucătorii pentru meciul făcut: „Îi felicit pe băieți pentru că au arătat atitudine.

Am întâlnit o echipă bună de campionat, ne-au pus probleme. Dar cam tot jocul s-a jucat pe contre, pentru cei de afară a fost un meci spectaculos, pentru mine nu.

Târnovanu a făcut o partidă foarte bună în seara asta și îmi cred că acel penalty apărat a decis meciul. Vorbeam cu el că tot la Sepsi, anul trecut, făcea o partidă bună”.

„Am vorbit cu Omrani că o să fie rezervă, am decis să intre el ca să țină de minge. A intrat bine, a făcut acest lucru, am schimbat că am vrut să mai tragem de timp, sincer și în plus avea și acele probleme cu genunchiul.

Am primit pe merit cartonașul galben, am ieșit mult din zona mea, mi-am asumat acest cartonaș galben. Presiunea nu scade, e un lucru pozitiv că am ajuns pe loc de play-off, cu două meciuri mai puțin”, a mai spus Nicolae Dică la finalul meciului.

„Sunt mereu concentrat pe ce am de făcut!”

și a spus că se cândește la campionat, însă primul obiectiv al echipei este intrarea în play-off: „Important e ca aceste victorii să ne aducă alte victorii, primul obiectiv al nostru e să intrăm în play-off și apoi să câștigăm campionatul.

Eu nu mă gândesc la cei care mă critică, normal că n-au fost momente bune, dar încerc să iau lucrurile care mă ajută.

Sunt mereu concentrat pe ce am de făcut, îmi aduc aminte și după meciul cu Craiova, când l-am întrebat pe MM dacă el crede că putem redresa corabia și mi-a spus clar că da, motiv pentru care am avut și eu mai multă încredere”.

„Contează să mergem mai departe cu multă muncă și cu multă încredere. Vom vedea ce va fi la meciul cu Anderlecht, au tot schimbat sistemul.

Vom vedea, ei nu trec printr-un moment bun, dar schimbarea antrenorului e benefică pentru echipă. Am vorbit cu Dawa, i-am zis să nu mai țină atât de mult, dar o să mai discutăm și am încredere că va fi bine”, a mai spus Nicolae Dică.