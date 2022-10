Nicolae Dică, noi dezvăluiri despre plecarea de la FCSB: „Am vrut să renunț pentru că foarte multă lume spunea că trebuie”. Ce a discutat cu Gigi Becali. Video

FANATIK a anunțat că după rușinea din Danemarca cu Sikeborg. Același lucru s-a întâmplat și după victoria cu UTA.

Nicolae Dică: „Am avut o discuție cu Meme și patronul după meciul cu UTA. Am fost dezamăgit, trist după meciurile cu Silkerborg”

Nicolae Dică vrea neapărat ca FCSB să urce pe un loc de play-off după meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe: „Un meci foarte important pentru noi și trebuie să câștigăm să intrăm în zona de play-off. Sepsi e o echipă foarte bună, ofensivă, care îi place să aibă posesia și își creează multe ocazii. Sunt agresivi și în ofensivă și trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru acest meci.

Avem două meciuri mai puțin decât ei. Când antrenezi o echipă care vrea să câștige titlul presiunea va exista mereu. Eu sper să nu se simtă oboseală. Stăteam și mă gândeam că în 14 zile avem patru meciuri în deplasare. Nu e ușor dar trebuie să reușim să câștigăm. Îl abordăm ca orice alt joc. Vrem să câștigăm campionatul și mergem la victorie. Nu va fi însă deloc ușor”.

Nicolae Dică a recunoscut că : „Așa este. Am avut o discuție cu Meme și patronul după meciul cu UTA. Am fost dezamăgit, trist după meciurile cu Silkerborg și știți cum am vorbit. Îmi doream după meciul cu Craiova să revenim în campionat, am reușit însă dezamăgirea a fost prea mare. Am văzut și reacția anumitor persoane”.

Gigi Becali a purtat însă o discuție cu Dică și a reușit să îl întoarcă din drum: „Am discutat cu dânsul și mi-a zis să nu fiu supărat pe acele două jocuri. Mi-a zis ce v-a zis și vouă. Dacă ar fi să plec să o fac atunci când echipa va avea rezultate pozitive”.

Suporterii au avut de asemenea un rol esențial: „M-a bucurat că suporterii au încurajat echipa și ăsta a fost un lucru important să rămân. Galeria a fost alături de mine și de jucători”.

Nicolae Dică a răbufnit: „Echipele care joacă din trei în trei zile în România au schimbat poate toată echipa de la un meci la altul”

Nicolae Dică e de părere că și-a îndeplinit primul obiectiv la FCSB și a declarat că va folosi în continuare rezervele în meciurile din grupele UEFA Conference League: „Obiectivul meu când a venit a fost să intrăm în grupe și am jucat în primele meciuri cu aceeași jucători. Am pus campionat pe primul loc. Atât s-a putut la momentele respective.

Voi continua aceeeași strategie. Echipele care joacă din trei în trei zile în România au schimbat poate toată echipa de la un meci la altul. De ce se vorbește doar la noi treaba asta? Am trăit pe pielea mea și știu câtă pasiune pun, ce presiune e și cât mă străduiesc să îmi fac treaba cât mai bine. Doar cei care au fost aici sau vor veni pot înțelege”.

Bogdan Costicea, fostul antrenor de la academia FCSB-ului a declarat că , însă Dică își menține punctul de vedere: „Ați urmărit unde a jucat Tavi la ultimele 7-8 meciuri? Viziunea mea era să fie decar. Am vorbit apoi cu el și dacă el a zis că se simte cel mai bine în partea stângă să joace acolo.

Oricum nu e mai diferență între cele două poziții. El va fi și mai bun decât a fost și sunt sigur că în câțiva ani el va reveni pe poziția centrală. Era supărat, nu merita să ia acel cartonaș galben, a declarat antrenorul FCSB-ului înainte de meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Nicolae Dică nu crede că Gigi Becali va renunța la FCSB: „Când e supărat dă anumite declarații”

Antrenorul FCSB-ului speră în continuare la calificarea în primăvara europeană și : „Vom merge și în Belgia să câștigăm, însă șansele sunt foarte mici. Putem să mergem și la Silkeborg și dacă voi putea să merg acolo voi avea ce învăța. Nu cred că va renunța la fotbal pentru că e pasiunea dânsului. Când e supărat dă anumite declarații.

Am vrut să renunț pentru că foarte multă lume spunea că trebuie să renunț. Asta a fost gândirea mea. Nu e bine să țin cont de gura lumii. După meciul cu Viking eram și eu bun, apoi nu mai eram”, a mai completat Dică.