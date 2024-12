Universitatea Craiova . Gruparea antrenată de Costel Gâlcă nu a găsit variante prin care să străpungă defensiva perfectă a ardelenilor, iar la finalul partidei.

Nicolae Dică nu e de acord cu răbufnirea lui Bancu după înfrângerea cu CFR Cluj: „Nu se uită străinii după meci la ce a spus el! Și eu am avut frustrări”

Fără , Universitatea Craiova a suferit în duelul de pe teren propriu contra echipei antrenate de Dan Petrescu. Elevii lui Costel Gâlcă nu au găsit drumul spre gol în acest joc, iar .

la adresa colegilor săi, iar indirect, căpitanul oltenilor și-a acuzat colegii străini din lot pentru faptul că nu dau totul pe teren atunci când sunt solicitați.

Jovo Lukic a avut o nouă prestație modestă. Fotbalistul adus pentru 400.000 de euro de la FK Borac Banja Luka are un singur gol de când a fost transferat de Universitatea Craiova, reușit chiar în etapa precedentă cu UTA Arad, din centrarea lui Mitriță.

Nicolae Dică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre discursul căpitanului de la Universitatea Craiova, căruia i-a dat dreptate parțial pentru declarațiile făcute la finalul partidei cu CFR Cluj.

„Cred că cel mai bine a scos în relief Bancu problemele Craiovei”, a început Mihai Stoichiță.

„Nu sunt de acord. Am jucat și eu și am avut mulți străini în echipă și am avut și noi frustrări românii, pentru că îl înțeleg pe Bancu. Vin jucători străini care câștigă bani mai mulți decât românii și randamentul lor este mult sub cel al românilor.

Frustrarea este clar la ei, dar lucrurile astea poți să le discuți în vestiar cu jucătorii, cu antrenorii, cu conducerea clubului. El a ieșit într-adevăr și a făcut publică treaba aceasta. Este posibil orice. Crezi că pe străini îi interesează acum ce a spus Bancu, urmăresc ei ce a spus Bancu? Doar dacă le spune cineva.

Nu se uită străinii după meci la ce spune Bancu. Trebuie vorbit acolo în vestiar, asta este părerea mea și îl înțeleg 100% pe Bancu pentru că așa e”, a declarat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorii străini transferați de Universitatea Craiova în această vară:

Denil Maldonado – transferat pentru 500.000 de euro

Jovo Lukic – transferat pentru 400.000 de euro

Gregorio Sierra – adus gratis

Takuto Oshima – adus gratis

