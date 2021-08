Nicolae Dică nu face diferențe între FCSB și CSA Steaua: „Țin cu ambele echipe!”

Fostul goglheter din Ghencea a recunoscut că are sentimente puternice pentru ambele echipe și că nu este interesat de felul în care s-au scindat fanii, el susținând ambele formații.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică a amintit de legătura lui specială cu Ghencea, acolo unde s-a antrenat și unde a jucat meciurile din campionat și Europa, în uralele fanilor, despre care spune că mulți dintre aceștia au crescut cu el, atât de la FCSB, cât și de la CSA Steaua.

Nicolae Dică nu face diferențe între FCSB și CSA Steaua

Nicolae Dică a recunoscut că nu , fiind suporterul ambelor echipe, spunând motivele pentru care a ajuns la această decizie:

ADVERTISEMENT

„Mă uit la meciurile Stelei, pentru că acolo în Ghencea mi-am petrecut 5 ani din carieră. Mă uit și la FCSB și la Steaua. Cu patronul FCSB-ului am colaborat ca jucător și antrenor, dincolo am fost în Ghencea 5 ani.

Țin cu ambele, nu am niciun fel de problemă. Nu e problema mea ce se întâmplă între suporteri, eu spun ce simt. E și Oprița acolo, Boștină… foștii mei colegi.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, eu consider că am jucat la Steaua, scria Steaua pe tricou, acolo făceam antrenamentele, adică am petrecut mai mult timp acolo decât acasă”.

„Mă așteptam la mai mulți suporteri în Ghencea!”

CSA Steaua în Liga 2, în fața Csikszeredei, scor 1-0, duel disputat pe noua arenă din Ghencea, însă a recunoscut că se aștepta la mai mulți fani, amintind și de perioada în care a pregătit FC Argeș, în Liga 2, când echipa strânsese la primele meciuri din eșalonul secund 5.000 de suporteri.

ADVERTISEMENT

„Mă așteptam la mai mulți suporteri, pentru că echipa a ajuns în Liga 2, stadionul e nou, nu știu ce s-a întâmplat, poate oamenii au fost plecați la mare, la munte, chiar nu știu.

Dacă FCSB va juca în Ghencea, vom putea vedea fanii de partea cui sunt. Eu spun că o să vină mai mulți suporteri alături de FCSB.

ADVERTISEMENT

Suporterii lor, marea majoritate, au crescut cu noi, cu generația noastră, care a făcut performanță în Europa.

Când eram în Liga 2 la FC Argeș, am avut 4.500-5.000 de suporteri pe stadion, de-asta spun că mi se pare puțin pentru un debut în Ghencea”, a mai spus Nicolae Dică, la TV TelekomSport.