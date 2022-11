Nicolae Dică nu mai vrea să audă de FCSB: „Nu mă mai întorc niciodată!”

Plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB a fost FANATIK SuperLiga cu Horia Ivanovici.

Nicolae Dică nu mai vrea să audă de FCSB

că nu mai vrea să fie niciodată antrenorul FCSB-ului, făcând mai multe precizări în privința relației pe care a avut-o cu Gigi Becali, spunând și ce îi reproșează patronului:

„Nu, nu! Nu (n.r. niciodată). Am fost de două ori şi nu mai are rost. Chiar dacă patronul îşi doreşte. Am fost de două ori, îmi e de ajuns. V-am spus clar! Am spus acum ce gândesc.

Familia s-a consumat în această perioadă, eu la fel, e mai bine aşa. Mă bucur că am fost acolo şi am făcut nişte lucruri bune”.

„Nu am ce să-i reproșez. Poate unele lucruri, puteam să vorbim la telefon sau față în față. Ultima dată, după meciul cu U Cluj. Dar nu a fost ceva așa grav.

Întrebați-l pe el de ce s-a schimbat așa. Nu am mai avut nicio discuție după meciul cu U Cluj, a doua zi am anunțat băieții în vestiar.

Într-adevăr, am vorbit apoi seara cu el, dar după ce reziliasem. Nu știu de ce această schimbare la el, câștigasem, intrasem în zona de play-off, jucasem bine în Europa. La Arad știți ce s-a întâmplat în Cupă, dar jucasem bine”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Întotdeauna antrenorul plătește!”

Nicolae Dică a continuat și a spus că întotdeauna antrenorul va fi tras la răspundere pentru rezultatele negative, însă a amintit de poziția în :

„Întotdeauna antrenorul plăteşte. Nu ştiu de ce a fost această schimbare pentru că noi am câştigat, eram în play-off, jucase echipa bine.

Au fost greșeli mari. Ce a spus Cordea, că nu am pus în practică ce am făcut la antrenament… Mă amuză când văd și lucrurile alea, că antrenorul a pierdut vestiarul.

Nu există așa ceva și nu va exista în cazul meu! Îi aveam pe Messi și Mbappe în vestiar? Nici așa nu aș fi avut probleme”.

În 23 de meciuri pe care FCSB le-a jucat sub comanda lui Nicolae Dică, echipa a câștigat 9 meciuri, a remizat de 7 ori și a suferit 7 înfrângeri.